Перед гибелью пилот Су-25 принял бой

Дамаск, , 02:39 — REGNUM Пилот сбитого в сирийской провинции Идлиб российского штурмовика Су-25 не сдался боевикам и геройски погиб. Об этом говорят снимки его личного оружия, опубликованные в Telegram-канале Directorate 4, специализирующемся на активности террористов.

Рядом с телом пилота находился автоматический пистолет Стечкина. Один магазин — полностью пуст, два других полны менее чем наполовину. Летчик израсходовал более 40 из имевшихся у него 60 патронов.

«Пилот вёл бой», — говорится в сообщении.

В сети также появились снимки погибшего пилота. Пользователи сообщества «Энциклопедия военной авиации» предположили, что он получил смертельные ранения при подрыве ручной гранаты. Об этом говорит характер ран на его теле.

Как сообщало ИА REGNUM, российский Су-25 был сбит в Сирии 3 февраля. Потерю самолета и гибель летчика подтвердило Минобороны РФ. Штурмовик совершал облет зоны деэскалации, когда боевики атаковали его из ПЗРК. Пилот катапультировался, но погиб при столкновении с боевиками.

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