Воскресенье, 4 Февраля 2018 года
04:42:06 МСК

Трамп о расследовании спецслужб США по РФ: «Американский позор»

Политика

«Охота на российских ведьм продолжается и продолжается»

Трамп о расследовании спецслужб США по РФ: «Американский позор»
Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп

Вашингтон, 3 февраля 2018, 19:55 — REGNUM  Проводимое спецслужбами США расследование по России является «американским позором». Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

«Охота на российских ведьм продолжается и продолжается, — написал глава Белого дома. — Не было ни сговора, ни препятствия расследованию. Это американский позор!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в докладной записке Конгресса США говорится, что ряд высокопоставленных служащих ФБР и Минюста США допустили грубые нарушения при расследовании дела о «вмешательстве» России в электоральный процесс 2016 года в США.

Читайте также: Скандал вокруг ФБР и Минюста США: Сешнс не утратил доверия к сотрудникам

А также: Страсти по «вмешательству России»: ФБР и Минюст попали на карандаш к Трампу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить