Трамп о расследовании спецслужб США по РФ: «Американский позор»

Вашингтон, , 19:55 — REGNUM Проводимое спецслужбами США расследование по России является «американским позором». Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

«Охота на российских ведьм продолжается и продолжается, — написал глава Белого дома. — Не было ни сговора, ни препятствия расследованию. Это американский позор!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в докладной записке Конгресса США говорится, что ряд высокопоставленных служащих ФБР и Минюста США допустили грубые нарушения при расследовании дела о «вмешательстве» России в электоральный процесс 2016 года в США.

Читайте также: Скандал вокруг ФБР и Минюста США: Сешнс не утратил доверия к сотрудникам

А также: Страсти по «вмешательству России»: ФБР и Минюст попали на карандаш к Трампу