Вслед за США «ядерные державы начнут менять свои ядерные доктрины»

Москва, , 14:11 — REGNUM Новая ядерная доктрина США весьма опасна с точки зрения нарушения принципов ядерного сдерживания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Пентагон накануне опубликовал новую ядерную доктрину, в которой называется условие применения ядерного оружия — США могут прибегнуть к ядерному оружию только в «чрезвычайных обстоятельствах».

Оправданием для разработки доктрины, продукта американских гегемонов, снова названа угроза, исходящая в основном со стороны России, отметил Слуцкий. При этом опять выдвигаются абсолютно голословные и бездоказательные обвинения о невыполнении наших обязательств в сфере ядерного разоружения, подчеркнул он.

«Но, по сути, сама новая доктрина весьма опасна с точки зрения нарушения принципов ядерного сдерживания. По оценке экспертов, обнародованные положения, допускающие использование атомного оружия не как средства массового поражения, а как точечное средство борьбы с противником, уже могут спровоцировать виток гонки вооружений в мире. Поскольку теперь и другие страны также могут начать вносить коррективы в свои доктрины», — заявил Слуцкий.

Сама стратегия США по разработке ядерных компактных боезарядов, которые легко использовать, снижает препятствия для их применения и, тем самым, повышает угрозу ядерной войны, в том числе при наличии такого фактора как КНДР, указал он.

Кроме того, продолжил парламентарий, пассажи о том, что доктрина теперь дает возможность американским дипломатам говорить с позиции силы также носят весьма и весьма провокационный характер, ведущий только к усугублению конфронтации.

«Нам наоборот надо продолжать вести диалог, диалог конструктивный и на равных, чтобы поднять отношения двух крупнейших ядерных держав с исторического минимума», — полагает Слуцкий.

Ранее член Совфеда Франц Клинцевич обратил внимание на то, что новая американская ядерная доктрина серьезно усиливает конфронтационную составляющую во внешней политики США, делая упор не на взаимодействие с Россией в этой сфере вооружений, а на соперничество с ней. «Весь мир помнит Хиросиму и Нагасаки. Американская ядерная доктрина не накладывает табу на повторение подобного, и это беспокоит больше всего», — отметил также парламентарий.

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