Геноцид: выдержит ли Эрдоган удар Макрона

Станислав Тарасов, , 13:52 — REGNUM

После того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 24 апреля будет провозглашено во Франции Днем памяти жертв Геноцида армян, и выразил надежду, что закон о криминализации отрицания Геноцида армян вернется в парламент Франции, французско-турецкие отношения вступили в фазу очередного кризиса. Официальная турецкая версия событий 1915 года хорошо известна: Геноцида армян не было.

Поэтому сейчас в турецких СМИ разворачивается широкая антифранцузская кампания, но с любопытными сюжетными посылами. Дело в том, что Франция раньше в самых разных формах инициировала обсуждение проблемы Геноцида армян в Османской империи. Напомним, 22 декабря 2011 года Национальное собрание Франции приняло законопроект, криминализирующий отрицание геноцидов (в том числе и Геноцида армян в Османской империи). Верхняя палата французского парламента 127 голосами «за» и 86 голосами «против» приняла эту резолюцию. После этого в Конституционный совет Франции был подан иск против данного законопроекта. По итогам обсуждения судьи признали его неконституционным. Решающую роль сыграл фактор солидарности Парижа с Анкарой как союзников по НАТО.

Многие эксперты объясняют действия Парижа на этом направлении прежде всего внутренними французскими событиями, какими-то избирательными циклами, когда правящая партия стремилась заручиться поддержкой влиятельной армянской диаспоры. Вот и сейчас вице-спикер турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Ахмет Айдын уверен в том, что «Макрон использует исторические факты в качестве внутриполитического инструмента». Но сегодня у действующего президента Франции на горизонте вроде бы нет никаких выборов. Исходя из этого, турецкие эксперты утверждают, что «Макрон открывает папку Геноцида армян в связи с турецкой военной операцией «Оливковая ветвь» на севере Сирии». И наряду с курдским стремится внести армянский вопрос в повестку своей политики на Ближнем Востоке». Если это так, то все обстоит более серьезно, чем пытаются изобразить турецкие политики. Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу задает вопрос риторического свойства: «Что изменится от того, будет ли внесен этот вопрос в повестку дня? Конституционный суд Франции вынес свое решение: термин «геноцид» — правовой, а не политический».

Но на данном этапе Париж может сделать акцент именно на правовой аспект проблемы, после чего Анкаре мало не покажется. Франция, как и другие участники Антанты (а также Россия и Англия), до начала Первой мировой войны имела в восточной Турции разветвленную сеть консульских учреждений, сотрудники которых четко фиксировали как численность проживающего там населения, так и его этнический состав, наряду с описанием и анализом социально-экономического и политического положения в регионе. После войны Париж принял участие в формировании мандатной системы в Сирии и Ливане, что сыграло решающую роль в создании карты Ближнего Востока, получившей очертания, весьма близкие к современным. Исследователи, знакомые с документами того времени по французским архивам, знают, с какой тщательностью французские дипломаты собирали конкретный материал и фиксировали факт исчезновения армян из юго-восточных вилайетов Османской империи.

Турецким историкам и политикам это хорошо известно. Отсюда и интрига. Анкара давно пытается «развести» армян — подданных Османской империи и «русских», то есть современную Армению, выстраивая по отношению к ним разную политику.

«В прошлом переговоры с армянской диаспорой воспринимались как угроза или как действия разведки, — говорил в свое время прежний премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу. — Дипломаты думали о том, что будут делать, если эти переговоры запишут. Но теперь это стало их обязанностью. С некоторых пор в ходе моих визитов за рубеж я встречаюсь с представителями армянской общины, если таковая в этой стране есть. Мы не афишируем это, так как экстремистски настроенные армяне могут вызвать проблемы. Мы понимаем, что без обеспечения связей с диаспорой, которая давит на Армению, вопрос не выйдет из тупика».

Но ведь Турция под давлением Азербайджана отказалась ратифицировать подписанные в октябре 2009 года Цюрихские протоколы, предусматривающие нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном и открытие границ. В этих документах также фиксировалась возможность создания совместной турецко-армянской комиссии историков по изучению проблем Геноцида армян 1915 года. Говоря иначе, Баку развалил схему вывода усилиями Турции и Армении проблем Геноцида армян из «большой политики». Теперь эстафета принята Парижем, точнее армянской западной диаспорой. Появляются варианты выставления счета Турции, но уже в широком контексте решения на Ближнем Востоке курдского вопроса. Кстати, одна из версий утверждает, что Макрон якобы пытается подталкивать Анкару к ратификации Цюрихских протоколов. Не исключено. Но есть еще одна версия. Согласно ей президент США Дональд Трамп вслед за признанием Иерусалима столицей Израиля может пойти и на признание Геноцида армян в 1915 году.

Это внесет серьезные нюансы в выстраивание американской политики в Сирии, на Ближнем Востоке и в Закавказье, с чем будут вынуждены считаться региональные страны. Тем более что Вашингтон, вопреки призывам Анкары, продолжает поддерживать сирийских курдов. Ситуация для Турции усугубляется еще и тем, что союзная ей по Первой мировой войне Германия, используя сохранившиеся у нее исторические документы, а потом и Ватикан, назвали массовое истребление армян Османской империи в Анатолии 100 лет назад именно Геноцидом армян. К тому же сегодня в самой Турции можно найти книги, в которых трагические события 1915 года трактуются как Геноцид армян. Анкара не скрывает того, что остро чувствует — пока еще косвенную — для себя угрозу. Она перешла в дипломатическое контрнаступление.

Однако помогут ли ей разговоры о «крайне негативных последствиях реанимации армянского вопроса» для взаимоотношений с партнерами по НАТО? Как бы то ни было, по всем признакам, вокруг Турции разворачиваются события, во многом напоминающие завершение Первой мировой войны. Неужели история повторяется?