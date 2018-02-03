Новый президентский срок Земана: Чехия идет на Восток?

Берлин, , 12:04 — REGNUM В минувшее воскресенье, 28 января, чешский президент Милош Земан был переизбран на второй срок. Первыми свои поздравления чешскому лидеру выразили президент России и председатель КНР. Владимир Путин высоко оценил авторитет Земана, а Си Цзиньпин, в свою, очередь, отметил важность «стратегического партнерства Чехии и Китая», сообщает 2 февраля, Deutsche Welle.

В Чехии подобные высказывания никого не удивили, ведь в последние годы Милош Земан все чаще упоминал о хороших взаимоотношениях с главами России и Китая. Переизбрание Земана означает, что Чехия скорее изберет антиевропейский курс развития, уверены чешские политологи и эксперты.

«Земан выиграл, и мы идем на восток», — заключает известный чешский журналист Мартин Фендрих.

Таким же образом оценили ситуацию в интервью DW два самых известных чешских политолога — бывший советник по вопросам внешней политики, а ныне — глава Нью-Йоркского университета в Праге Иржи Пеге, а также эксперт пражского аналитического центра «Европейские ценности», специализирующийся на чешско-российских отношениях Якуб Янда. Оба, они убеждены в том, что Земан не откажется от антиевропейской риторики и, более того, будет пытаться укрепить связи Чехии с Россией и Китаем.

Действительно, в последние годы, пожалуй, ни один из европейских лидеров не апеллировал в своих выступлениях к России настолько часто, как это делал Милош Земан. Так, еще осенью прошлого года в своем выступлении перед ПАСЕ президент Чехии назвал антироссийские санкции «вредными и неэффективными», а присоединение Крыма к РФ — «свершившимся фактом».

Земан также активно способствует налаживанию экономических связей с РФ и КНР, в том числе заключению взаимовыгодных экономических договоров. Такую политику чешского президента негласно координируют глава администрации президента Вратислав Минарж и один из ключевых советников президента по политическим вопросам Мартин Неедлы.

Последний много лет вел экономическую деятельность в России, будучи до 2015 года совладельцем и менеджером Lukoil Aviation Czech — дочерней компании российского нефтяного концерна «Лукойл».

После победы на выборах основной задачей Земана станет заключение деловых и стратегических соглашений как с российскими, так и с китайскими государственными компаниями, считает Якуб Янда. Политолог также не исключает возможность заключения в ближайшее время миллиардного контракта о строительстве новых энергоблоков на АЭС «Дукованы» с российскими производителями.

О «развороте» Чехии на Восток также вполне может свидетельствовать возможное проведение референдума о дальнейшем пребывании Чехии в ЕС, полагают эксперты. Милош Земан в целом выступает за организацию такого голосования, хотя, по его собственным словам, сам он будет выступать за сохранение членства в Евросоюзе.

Правда, по мнению некоторых наблюдателей, серьезные политические дебаты на эту тему могут обернуться для вновь избранного президента настоящим кошмаром. Единственным сдерживающим фактором в этом вопросе для Милоша Земана может послужить то, что президент попросту не захочет остаться в истории в качестве «отрицательного героя и человека, распахнувшего Чехии дверь для выхода из ЕС», полагает политический обозреватель чешской газеты Hospodářské novinyПетр Хонзейк.