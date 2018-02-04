«Кремлёвский список» вновь напомнил о настоящей оппозиции в России

Вашингтон, , 02:00 — REGNUM Что за сигнал поступил российской политической верхушке от западных партнеров в виде пресловутого «кремлевского списка»? Ситуацию анализирует автор ИА REGNUM Владимир Павленко.

Похоже, что верным оказывается предположение Михаила Хазина, который еще несколько месяцев назад заявил о том, как поведет себя условный консолидированный антироссийский Запад. Этой структуре и США как видимой части айсберга необходимо сформировать антироссийский консенсус внутри самой России. Срочно требуется бригада «борцов за свободу», готовых под антипутинским предлогом открыть Россию для нового этапа ограбления и лишить ее даже той политической воли, которую она демонстрирует на данный момент.

С точки зрения Вашингтона, все рычаги у него для этого есть: не может же так быть, чтобы из-за любви к Родине элитарий пожертвовал всем, что нажито непосильным трудом? Или, как говорил Бжезинский, —

«Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков, но поскольку 500 млрд долларов российской элиты лежат в наших банках, вы разберитесь: это ваша элита или уже наша?».

Само по себе наличие и отсутствие определенных персонажей в «кремлевском списке» уже говорит о многом. Любопытно найти характерные черты и попытаться восстановить логику тех, кто данный список составлял. Неужели такие крупные объекты, как «Роснано», президентская академия РАНХиГС или «православная империя» Marshal Capital Partners не заслуживают попадания в лист почета?

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