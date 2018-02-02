Суд в Минске приговорил авторов ИА REGNUM

Минск, , 14:24 — REGNUM Сторонники Русского мира, авторы ИА REGNUM Сергей Шиптенко, Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин приговорены к пяти годам лишения свободы с отсрочкой приговора на три года. Их освободили в зале суда под подписку о невыезде. Таким образом, сегодня, 2 февраля, судья Игорь Любовицкий признал журналистов виновными по статье 130 УК (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды).

В отношении журналистов также отменили арест собственности. По «экономической статье» в отношении Павловца и Шиптенко производство прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Сергей Шиптенко заявил, что намерен обжаловать приговор, а Белоруссию покидать не собирается. Как отмечают корреспонденты других СМИ, присутствующие на заседании, некоторые из освещающих событие журналистов ведут себя довольно агрессивно, пристают к родственникам авторов ИА REGNUM.

Напомним, что суд над белорусскими публицистами продолжался более месяца. Первое судебное заседание по этому делу состоялось еще 18 декабря 2017 года. Авторы ИА REGNUM провели целый год в ожидании начала судебного процесса. Всех троих публицистов обвинили в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды, а Павловцу и Шиптенко вменяли ещё и «незаконное ведение предпринимательской деятельности». Все обвинения публицисты отвергли.

Причем Роскомнадзор, а также ряд белорусских и российских историков и экспертов в текстах журналистов не обнаружил «признаки экстремизма». На суде показания дали родственники авторов, их коллеги по работе и даже представители читательской аудитории, которые охарактеризовали Шиптенко, Павловца и Алимкина как людей, которые не терпят лжи и которые усердно работают.

В то же время со стороны обвинения на дачу показаний были приглашены белорусские государственные эксперты, на заключении которых основывается почти всё обвинение по статье 130 о разжигании розни, а также Денис Рабенок, обратившийся в прокуратуру из-за текстов на ИА REGNUM, опубликованных под именем «Алла Бронь». Однако из выступления Рабенка выяснилось, например, что он отмечал на своих страницах в соцсетях, что является «белорусским русофобом», и писал, что «вкусно есть на завтрак русскоязычных девушек, если правильно приготовить и с приправами».

Сами же государственные эксперты не смогли во время дачи показаний ответить на многие вопросы, часто просто уклонялись от ответа, а в ходе допроса одного из экспертов защита даже была вынуждена внести в протокол, что эксперт «гримасничает». Не раз во время допросов присутствующие на заседании отмечали абсурдность обвинений и обращали внимание на некомпетентность экспертов, одна из которых даже заявила, что «перестройка» произошла в 1991 году.

Во время прений прокурор предложил отменить «экономическую статью», но призвал признать подсудимых виновными по статье 130. Адвокаты настаивали на полном оправдании публицистов.

ИА REGNUM заявляло и заявляет, что обвинения против публицистов безосновательны, а сами журналисты являются политическими заключёнными в Белоруссии. Шиптенко, Алимкин и Павловец в своих материалах не раз выступали с критикой белорусских властей, которые взяли курс на сближение с Западом в ущерб интеграции с Россией, а также выступали против заигрывания официального Минска со сторонниками агрессивного национализма и русофобии.

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