Киев хочет создать кибервойска

Киев, , 13:37 — REGNUM Украина может создать кибервойска в ВСУ, заявил секретарь совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает 2 февраля УНН.

Соответствующее заявление Турчинов сделал в ходе открытия центра реагирования на киберугрозы. По его словам, Украина готовится «в случае агрессии» оказать сопротивление, в том числе и на информационном поле. Для этого в ВСУ могут быть созданы кибервойска.

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Напомним, ранее Украина неоднократно подвергалась атакам со стороны хакеров. Так, в июне 2017 года банки, почта и другие государственные структуры на Украине подверглись атаке вируса-шифровальщика Petya.

После этого Украину атаковал другие вирусы: NotPetya и BadRabbit. Все вирусы действовали по одинаковой схеме — они шифровали файлы на жестком диске, а для их расшифровки требовали перевести определенную сумму хакерам. Еще одним зловредным вирусом стал шифровальщик Scarab.

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Позже служба безопасности Украины (СБУ) бездоказательно заявила, что хакерские атаки на украинские госструктуры якобы координировались из России.

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