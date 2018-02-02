В Крыму напомнили, что происходило в России с «лучшими армиями мира»

Симферополь, , 12:16 — REGNUM «Вермахт, как и нынешние американские вояки, мнил себя лучшей армией мира, железной и непобедимой. Но советский солдат объяснил немцам и другим представителям «цивилизованной» Европы, пришедшим к нам с мечом, что это не так», — написал на своей странице в Facebook спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«Наша страна сегодня отмечает 75-ю годовщину полного разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. 2 февраля — одна из кровопролитных дат в отечественной истории. 330-тысячная немецкая группировка была окружена и уничтожена Красной армией», — отметил политик.

Он также напомнил, что президент США Франклин Рузвельт в 1944 году направил грамоты Ленинграду и Сталинграду как городам, которые «завоевали искреннее восхищение американского народа».

«Разгром нацистских войск под Сталинградом стал символом мужества, героизма и доблести народа. Победа на Волге открыла путь к дальнейшему освобождению захваченных фашистами территорий нашей страны, в том числе и Крыма», — подчеркнул Владимир Константинов.

Напомним, сегодня, 2 февраля, в России отмечается 75-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Участие в праздничных мероприятиях примет президент страны Владимир Путин, который прибудет в Волгоград. Он посетит Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане и возложит венок в Зале воинской славы, посетит интерактивный музей «Россия — моя история» и даст старт проекту комнаты для виртуального квеста «Сталинградская битва», а также выступит с поздравительной речью в Волгоградской филармонии на праздничном концерте к 75-летию победы в Сталинградской битве.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, большинство граждан России считают Сталинград (нынешний Волгоград) и Ленинград (нынешний Санкт-Петербург), знаковыми местами, связанными с подвигом советского народа в Великой Отечественной войне. По мнению участников опроса, именно в эти города надо привозить подрастающее поколение, чтобы рассказать о событиях тех лет (56% — в Волгоград, 58% — в Санкт-Петербург), 55% опрошенных уверены, что победа в Сталинградской битве — это решающее событие для исхода войны (65% среди людей в возрасте 60 лет и старше, 34% — среди 18—24-летних). Кроме того, жители России отмечают высокую значимость прорыва блокады Ленинграда (47%), Битвы на Курской дуге (43%) и Битвы под Москвой (43%).

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В Волгограде отмечают 75-летие Победы в Сталинградской битве

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