Ростов-на-Дону, , 12:16 — REGNUM Откуда на Украине взялась благодатная почва для фашизма? И почему бацилла фашизма оказалась такой заразной? На эти вопросы на прошедшей в Ростове-на-Дону дискуссионной встрече, посвященной проблеме украинского радикального национализма, ответил ростовский политтехнолог Сергей Смирнов. На счету эксперта десятки предвыборных кампаний как в России, так и на Украине, сообщает ИА REGNUM.

В качестве политтехнолога на Украине Сергей Смирнов проработал в течение пяти лет, начиная с 1998 года, а потому всё, что там происходило, в том числе и в 2014 году, происходило на его глазах. После 2014 года ростовский политтехнолог был внесён в чёрный список. Тем не менее, поддерживая дружеские отношения с коллегами и просто знакомыми, специалист осведомлён об общественно-политической обстановке и народных настроениях.

Происходящее на Украине эксперт сравнил с человеческим организмом, в котором живёт много вирусов, но долгое время они себя не проявляют. А потом вдруг человек заболевает. Любой врач, выписывая рецепт на лекарство, отметит, что сказалось переутомление, перенапряжение, расстройство, и это всё дало толчок развитию болезни. Если говорить об украинском «организме», то «в нём стало преобладать чувство национальной неполноценности», считает собеседник.

«С кем бы я не разговаривал — со студентами или представителями элит, депутатами верховной рады, в их словах всегда чувствуется чувство обиды. Украина все годы даже на уровне обычного бытового сознания считала, что она кормит всю Россию. И если кто-то когда-то ездил в Донецкую и Луганскую области в 70−80-е годы за продуктами (потому что те украинские регионы снабжались на порядок лучше, чем Ростовская область), знали, что как бы там хорошо не относились, говорили так: «Вы приехали нас объедать. Мы вас кормим». После того, как Украина отделилась от России, она считала, что и так хорошо живет, а будет жить ещё лучше. Оказалось хуже. Но кто-то же должен быть в этом виноват, но не они же. Поэтому сказали, что виновата Россия», — прокомментировал Сергей Смирнов.

Кроме того, по словам политтехнолога, Украине регулярно навязывалось понятие «младшего брата». Жителям сопредельного государства эта позиция была не по душе, для них она была унизительной. Впоследствии оказалась унизительной и вся помощь, которую Россия им когда-то оказывала — льготные кредиты, дешёвый газ. Они воспринимали помощь как подачку.

«Вдобавок всегда было очень сильное региональное выдвижение западенцев, был миф по поводу Львова и вообще Западной Украины, что там люди гораздо более культурные и сохранили дух украинства. А там люди во многом ориентированы на Польшу или на Австрию, на канадскую диаспору. И считалось, что настоящий украинский язык сохранился только в Канаде. Мол, они там правильно говорят — и слова правильные, и интонации, и произношение. А если разобраться, то тот язык, который был и есть сейчас, это во многом уже не украинский, а переделанный язык. Потому что он подвергнут очень жесткому влиянию тех же самых поляков. Причём украинцы сами этого не понимают и говорят, что это российская пропаганда», — обратил внимание Смирнов.

Эксперт особо отметил, что замена акцентов и слов на Украине проходила годами. Десятки, сотни тысяч анекдотов про бандеровцев, враждебное выражение по отношению к русскому человеку «Москаляку на гиляку!» — над этим всем смеялись до тех пор, пока не начался 2014 год.

«Так вот, когда спрашивается, откуда взялась благодатная почва для фашизма, почему антироссийские настроения стали востребованы? Потому что они хорошо отвечали на очень простой вопрос. Дело ведь не в Петре Порошенко, дело в десятках тысяч людей, которые выходили на майданы. Это и был ответ на вопросы: почему мы живем хуже, чем в России? Почему мы живём не так хорошо, как нам хотелось?» — заключил Сергей Смирнов.

Напомним, государственный переворот или «Евромайдан» 2013—2014 годов на Украине привел к власти украинских националистов. Госпереворот активно поддержали США и другие западные страны. После этого Вашингтон фактически установил постоянный надзор над ситуацией на Украине.

С тех пор в Донбассе продолжается гражданская война, причиной которой стала агрессия Киева, который решил силой подавить протесты на востоке Украины, отрицая любую возможность мирного урегулирования конфликта. Несмотря на подписанные Минские соглашения, Киев открыто их игнорирует.