Иллюзия справедливости. Вердикт CAS спортсменам РФ не поможет?

Анна Филоненко, , 10:30 — REGNUM

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, оправдавшего 28 российских спортсменов, может быть лишь имитацией справедливости: его намерены оспорить Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). МОК уже заявил о намерении подать апелляцию на решение CAS в федеральный суд Швейцарии. WADA заявило о том, что решение суда вызовет «тревогу и разочарование» у спортсменов других стран. Поэтому агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать это решение и рассмотреть все варианты, «в том числе апелляцию в федеральный суд Швейцарии».

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Российская сторона заявила, что намерения МОК и WADA противоречат Олимпийской хартии, в статье 61 которой говорится: все споры, связанные с Олимпийскими играми, подлежат рассмотрению в Спортивном арбитражном суде. Таким образом, CAS является финальной инстанцией по всем спорам, так или иначе связанным с Играми, и назначил ее таковой именно МОК.

МОК и WADA не понравилась не только отмена дисквалификации, но и то, что суд не рассматривал вероятность существования в России организованной допинговой системы. Ведь по 11 спортсменам, по которым наказание было смягчено, но не отменено, суд заявил об «индивидуальных случаях» нарушений. По 28 спортсменам пожизненные дисквалификации были отменены, им вернули награды ОИ-2014 в Сочи.

CAS изучит дела еще трех российских спортсменов — биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой. Эти спортсменки не настаивали на ускоренном рассмотрении, поскольку завершили карьеру.

У тех 28 спортсменов, с которых санкции сняты, ситуация по-прежнему непростая: ведь для того, чтобы выступить в Пхенчхане на ОИ-2018, им нужно получить приглашение МОК. Таким образом, вердикт CAS не означает прямого допуска. Это, помимо оспаривания вердикта международными организациями, говорит о том, что CAS принял лишь на первый взгляд справедливое решение.

Тем не менее о «торжестве правосудия» в России уже заявили. О том, что CAS «оказался выше политики» и спортсмены «реабилитированы», заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Решения МОК, в том числе по отстранению всей сборной России от Олимпиады, были политически ангажированными, подчеркнул он.

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Это действительно так, и МОК лишний раз показал свою ангажированность. Но и CAS показал, что его решение в сложившейся ситуации фактически ничего для спортсменов не значит: даже если после оспаривания оно не будет отменено, МОК может просто не пустить российских атлетов на игры, найдя для этого вместе с WADA любой повод.

Напомним, в CAS российские спортсмены подали апелляции на решение МОК. Комитет признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил. Выводы были сделаны на основании насквозь лживых докладов комиссий WADA.

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Результаты спортсменов в 2014 году были аннулированы, а их самих дисквалифицировали пожизненно. Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете. После вердикта CAS спортсмены получили назад награды, а РФ вернула лидерство по медалям.