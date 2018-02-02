Washington Post: Прибытие в США глав спецслужб РФ — беспрецедентно

Вашингтон, , 07:30 — REGNUM В Вашингтоне состоялась встреча главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майка Помпео с руководителями российских спецслужб, пишет газета The Washington Post.

Предполагается, что российскую сторону, кроме директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина и главы ФСБ Александра Бортникова, также представлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ ГШ ВС РФ) Игорь Коробов. Издание отмечает его приезд в США.

«Глава ГРУ также приезжал в Вашингтон, хотя неясно, встречался ли он с Помпео», — пишет The Washington Post.

Отмечается, что темой переговоров стало противодействие терроризму. В статье также подчеркивается, что одновременный приезд такого количества глав спецслужб России в США сам по себе явление беспрецедентное.

Издание подчёркивает, что состоявшиеся переговоры Россия вполне может расценить как признак готовности Белого дома перелистнуть страницу с темой российского вмешательства в президентские выборы США.

Напомним, визит глав СВР и ФСБ в столицу США состоялся в конце января. Встреча с директором ЦРУ была посвящена противодействию терроризму.

В Вашингтоне ряд политических деятелей с возмущением потребовали объяснений, как фигуранты «кремлёвского списка» могли получить возможность въезда в США.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон может блокировать запреты ради своих национальных интересов в области безопасности.