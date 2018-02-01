«Миссия провалена» — Германия выводит военных из Сомали

Берлин, , 22:23 — REGNUM Правительство Германии приняло решение завершить участие в военной миссии ЕС в Сомали, 1 февраля сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению МИД Германии, правительство «разочаровано» результатами работы миссии и медленным прогрессом национальной армии Сомали.

«Развитие сомалийской национальной армии продвигается очень медленно из-за плохой работы политических и институциональных структур, а также из-за недостатка оборудования для обучения сомалийских солдат», — говорится в заявлении немецкого МИДа.

Армия ФРГ участвовала в миссии в Сомали вместе с 15 другими странами ЕС. Целью миссии является обучение сомалийских солдат и офицеров.

Всего в составе миссии в Сомали находилось целых 5 (пятеро) служащих немецкой армии. В ближайшее время они будут вывезены из африканской страны.

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