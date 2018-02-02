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Российские ПТРК «Корнет-Э» на вооружении Армении

Политика

О влиянии поставок российских ПТРК «Корнет-Э» на баланс сил в азербайджано-карабахском конфликте

Российские ПТРК «Корнет-Э» на вооружении Армении
Photos by Vitaly Kuzmin
Противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Э»

Ереван, 2 февраля 2018, 06:11 — REGNUM  28 января на отмечавшемся в Армении Дне Армии был продемонстрирован самый современный российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет». О роли этого оружия в предотвращении возможного конфликта рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Как показал опыт столкновений в ходе последних конфликтов в Нагорном Карабахе, противотанковые ракетные комплексы последних поколений могут превратить использование танков в крайне тяжелую задачу, особенно с учетом специфики горной местности. «Танковый кулак» вряд ли будет эффективен, когда на него нацелены ракетные установки, способные поражать цель на расстоянии до 5,5 км.

Учитывая наличие таких установок в вооруженных силах Армении, Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана, можно сделать вывод о снижении роли танков в возможной войне, что означает уменьшение шансов на успешное наступление, следовательно, уменьшает вероятность широкомасштабного конфликта в целом.

Какие характеристики «Корнета» в сравнении с предыдущими системами ПТРК позволяют утверждать сказанное, читайте в статье: Армения получила на вооружение российские ПТРК «Корнет-Э»

Читайте также другие статьи Леонида Нерсисяна о современных вооружениях.

Авторы: Леонид Нерсисян

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