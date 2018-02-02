Грузия: правда о преступности и «достижениях» Саакашвили

Тбилиси, , 03:21 — REGNUM Сообщение о задержании в Грузии шести так называемых воров в законе стало знаковым событием в борьбе грузинского МВД с преступным миром. В чем причина обострения ситуации с преступностью в Грузии, наблюдаемого в последнее время, пишет в своей статье корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Расцвет преступности вкупе с легализацией бандитизма «явочным порядком» произошел в Грузии во время правления Эдурада Шеварднадзе, когда выпущенные на волю преступники объединились в военизированную группировку и терроризировали гражданское население. Для многих из числа молодежи бандит стал образцом жизненного пути, способом стать уважаемым в том обществе, которое не предоставляло других возможностей социализации.

«Революция роз», приведшая к власти Саакашвили, жестко подавила низовую часть преступников, кражи и ограбления стали редкими явлениями. Но количество крупных преступлений на спад не пошло, кроме того, в их исполнении стал чувствоваться некий «договорной» оттенок. Власть и преступный мир, похоже, играли в две руки, демонстрируя населению эффективность правительства Саакашвили. Разоблачение террора, устроенного во время его правления, с одной стороны, было позитивным явлением и вызвало широкий протест, прекративший запугивание и убравший от власти тех, кто ставил террор во главу угла. Но с другой стороны, это вновь вызвало волну преступлений, совершаемых осмелевшими преступниками.

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