New York Times: Митинги Навального обеспечивались трансляцией из Литвы

Вильнюс, , 17:47 — REGNUM Соратники блогера Алексея Навального публиковали информацию об организованных 28 января протестах из Литвы. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, представители Навального Руслан Шавединов и Кира Ярмыш по возвращению из Литвы 30 января были задержаны полицией за организацию незаконных протестов и нарушения правил массовых выступлений. Шавединов и Ярмыш отвечали в Литве за трансляцию протестов на платформах Youtube и Twitter.

The News York Times отмечает, что протесты публиковались из Литвы с тем, «чтобы трансляциям не воспрепятствовала российская полиция».

31 января суд за нарушение правил протеста наказал Шавединова восемью сутками ареста, а Ярмыш — пятью.

Напомним, по всей стране в «протестных» активностях, организованных сторонниками Алексея Навального, приняли участие менее пяти тысяч человек.