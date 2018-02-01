Россия и Белоруссия — на грани нового энергетического кризиса?

Минск, , 17:04 — REGNUM Очередное повышение тарифов на транзит российской нефти через Белоруссию и разногласия сторон по поводу схемы индексации тарифа могут спровоцировать в 2018—2019 годах новый энергетический конфликт между Белоруссией и Россией. Такое предположение сегодня, 1 февраля, высказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Как отметил эксперт, российская и белорусская стороны ранее имели противоречия по вопросу стоимости транзита. Юшков обратил внимание на то, что в соглашении прописано, что если стороны расходятся во мнении о том, на сколько повышать тариф, на сколько индексировать его, то он индексируется на уровень инфляции плюс 3%, то есть повышение тарифа на 6,7% говорит о том, что стороны просто выполнили этот договор.

Это бюрократическая тонкость, однако гораздо примечательнее то, что в итоге российская сторона заявила о необходимости пересмотра объема индексации. Актуальную схему повышения тарифа придумали, ещё когда инфляция в России превышала 10%, напомнил аналитик. В связи с этим он предположил:

«Это потенциально может привести к конфликту между сторонами: если одна из сторон захочет поменять саму схему автоматической индексации. Мало того, что не можем договориться, так теперь еще и ставим под сомнение этот инструмент автоматической индексации. Тут, возможно, в следующем году или в следующем полугодии, когда начнутся переговоры, будут бодания».

По мнению ведущего аналитика ФНЭБ, в этой ситуации проблема между Россией и Белоруссией заключается в том, что в случае появления конфликта он затрагивает не одну сферу, а сразу несколько. Так, если в газовой сфере появляется конфликт, то начинаются проблемы и в нефтяной отрасли. Если же в нефтяной сфере, то применяются газовые рычаги давления.

«Отдельной отраслью ограничиться мы не можем. Потому что и там, и там руководства стран имеют возможность влиять на обе отрасли: на газовую и нефтяную. Возникает сразу политизация этого конфликта, сразу мы переходим к комплексным противостояниям. Такая история может повториться, действительно», — заключил Игорь Юшков.

Напомним, что с 1 февраля 2018 года транзит черного золота через территорию республики вновь стал для России дороже. Тариф вырос на 6,7%, так как вступило в силу постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли об увеличении тарифов на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам по территории Белоруссии.

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