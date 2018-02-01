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Лавров: на Украине правят бал радикалы с неонацистским уклоном

Политика

Радикалы с неонацистским уклоном на Украине правят бал и устраивают провокации. Подчинить их единому командованию так и не удалось

Лавров: на Украине правят бал радикалы с неонацистским уклоном
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Москва, 1 февраля 2018, 16:36 — REGNUM  Участившиеся вооруженные провокации на Украине, в том числе на линии соприкосновения с Донецкой и Луганской народными республиками, вызваны бесконтрольностью незаконных вооруженных формирований, так называемых добровольческих батальонов, сообщил 1 февраля журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Есть большая озабоченность, связанная с тем, что те нарушения, которые случаются, связаны с тем, что сохраняются и расправляют плечи, набирают силу на Украине нелегальные вооруженные формирования, так называемые добровольческие батальоны», — сказал министр.

Он добавил, что на Украине продолжают править бал и вершить правосудие радикалы с неонацистским уклоном, которых так и не удалось интегрировать в национальную гвардию или вооруженные силы Украины (ВСУ) и подчинить единому командованию.

«Они не исчезают. Никто из остающихся в свободном полете батальонов, их командиров не принимает никакие приказы от центральных властей — ни от главнокомандующего, президента Украины, ни от руководства ВСУ, ни от министерства внутренних дел», — пояснил Лавров.

На фоне этих событий, указал министр, в Киеве была создана радикальная группировка «Национальный корпус», которая представляет собой откровенно неонацистскую структуру. Глава МИД выразил надежду, что на проблему «добробатов» обратят внимание партнеры России по нормандскому формату — Германия и Франция.

Напомним, 28 января в Киеве и Харькове члены «Национального корпуса» дали присягу и прошли маршами по городским улицам, чем вызвали тревогу у гражданского населения. Созданная ими общественная организация пообещала «навести в стране порядок».

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