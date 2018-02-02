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Грузия, Армения, Азербайджан и антирусская резня в Шамхоре: Радио REGNUM

Политика

Историки обсудили создание независимых Грузии, Армении и Азербайджана за круглым столом в пресс-центре ИА REGNUM. Хотели ли они независимости? Сопротивлялись ли они турецким, германским и британским оккупантам? Как они относились к Русской армии? Готова ли была Грузия стать колонией Италии?

Грузия, Армения, Азербайджан и антирусская резня в Шамхоре: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Радио REGNUM, 2 февраля 2018, 11:15 — REGNUM  

В пресс-центре ИА REGNUM обретение независимости республиками Закавказья обсуждают кандидат исторических наук, доцент МГУ Олег Айрапетов, доктор исторических наук, доцент МГУ Фёдор Гайда, кандидат исторических наук, научный сотрудник МГИМО Вадим Муханов, главный редактор издательства «Алгоритм» Александр Колпакиди, кандидат исторических наук, научный сотрудник МГИМО Михаил Волхонский, шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM, кандидат исторических наук Станислав Тарасов. Дискуссию ведёт главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров.

Хотели ли Грузия, Армения и Азербайджан независимости? Сопротивлялись ли они турецким, германским и британским оккупантам? Как они относились к Русской армии? Готова ли была Грузия стать колонией Италии?

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