Авиация ВКС РФ будет базироваться на острове Итуруп

Южно-Сахалинск, , 15:30 — REGNUM Авиация Воздушно-космических сил России получила право базироваться на острове Итуруп Курильской гряды Сахалинской области, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

«Раздел «Сахалинская область» перечня аэродромов совместного базирования РФ дополнить позицией следующего содержания: «Итуруп — гражданский — Минобороны России», — говорится в тексте документа.

Напомним, в конце октября 2017 года заместитель председателя по обороне и безопасности Совета Федерации Франк Клинцевич заявил, что в ближайшее время на территории Курильских островов начнутся работы по созданию базы Военно-морского флота РФ, которая будет способна принимать любые корабли, в том числе первого ранга.

На островах уже размещены противокорабельные комплексы К-300 «Бастион» и «Бал». Кроме того, были сформированы береговые ракетные дивизионы, которые несут боевое дежурство на островах Итуруп и Кунашир.

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