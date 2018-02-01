Пятница, 2 Февраля 2018 года
04:40:23 МСК

Авиация ВКС РФ будет базироваться на острове Итуруп

Политика

На островах уже размещены противокорабельные комплексы К-300 «Бастион» и «Бал», были сформированы береговые ракетные дивизионы, которые несут боевое дежурство на островах Итуруп и Кунашир

Южно-Сахалинск, 1 февраля 2018, 15:30 — REGNUM  Авиация Воздушно-космических сил России получила право базироваться на острове Итуруп Курильской гряды Сахалинской области, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

«Раздел «Сахалинская область» перечня аэродромов совместного базирования РФ дополнить позицией следующего содержания: «Итуруп — гражданский — Минобороны России», — говорится в тексте документа.

Напомним, в конце октября 2017 года заместитель председателя по обороне и безопасности Совета Федерации Франк Клинцевич заявил, что в ближайшее время на территории Курильских островов начнутся работы по созданию базы Военно-морского флота РФ, которая будет способна принимать любые корабли, в том числе первого ранга.

На островах уже размещены противокорабельные комплексы К-300 «Бастион» и «Бал». Кроме того, были сформированы береговые ракетные дивизионы, которые несут боевое дежурство на островах Итуруп и Кунашир.

Читайте также: В ближайшее время на Курилах начнут строить базу ВМФ РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курильские острова и Япония

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить