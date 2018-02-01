Выборы-2018: Россия готова принять наблюдателей ОБСЕ

Москва, , 14:40 — REGNUM Российская Федерация готова принять наблюдателей ОБСЕ на выборах президента страны, которые состоятся в марте 2018 года. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с участием главы МИД Италии Анджелино Альфано.

«Разумеется, Россия подтвердила, как это уже имеет место, нашу готовность принять наблюдателей ОБСЕ на выборах президента РФ в марте 2018 г., — сказал Лавров. — ОБСЕ установила рабочие контакты с ЦИК, и все вопросы, которые касаются организации наблюдения, согласованы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избирательная кампания в Российской Федерации официально началась 18 декабря 2017 года, выборы президента страны пройдут 18 марта 2018 года.

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