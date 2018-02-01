Турецкие военные захватили еще одну деревню

Анкара, , 13:56 — REGNUM Вооруженные силы Турции захватили еще одну деревню в сирийском Африне, сообщает 1 февраля Anadolu.

В спецоперации против Отрядов народной самообороны Турции помогали Свободные силы Сирии.

Военные захватили деревню Али-Кар, что привело к тому, что большая часть северного Африна перешла под контроль Анкары.

В целом за 13 дней военной кампании Турция захватила у курдов 20 деревень и 27 зон, в том числе семь стратегически важных пунктов.

Напомним, 20 января вооруженные силы Турции приступили к осуществлению операции «Оливковая ветвь», целью которой является ослабление влияние Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из курдов.

Данная акция стала ответом на стремление США сформировать из курдских повстанцев пограничную армию, что представляет угрозу национальной безопасности Турции.

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