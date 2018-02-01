На столицу Забайкалья примеряют «зелёный пояс»: кто оплатит этот «банкет»?

Светлана Шаповалова, , 16:15 — REGNUM

На решении проблемы защиты пригородных лесов, которые зачастую нещадно уничтожают под предлогом необходимости «санитарных рубок», сломано уже немало копий, но эффективного инструмента ни чиновники, ни законодатели до сих пор не предложили. Очередные попытки предпринимают пока только лишь общественники. Так произошло во многих регионах, в том числе и Забайкальском крае.

Из официальной информации законодательного собрания Забайкальского края следует, что депутаты хоть и поддерживают создание «зеленого пояса» вокруг Читы площадью около 40 тысяч гектаров, но пока у них не будет понимания, кто этим проектом будет заниматься и финансировать — поддерживать инициативу бессмысленно.

«Прежде, чем создавать лесопарковую зону вокруг города, надо проработать вопрос с кадастровой палатой, с разработчиками генплана Читы и администрацией города, определить смету всех затрат, кто этим будет заниматься и платить за это? Проголосовать-то мы можем, кто же против чистого воздуха и зеленого леса, вот только как реализовывать проект? Нужны механизмы и четкая нормативно-правовая база», — отметил депутат Александр Филонич.

Общественники между тем полагают, что создание лесопаркового защитного пояса повысит природоохранный статус пригородных лесов для отдыха.

«В перспективе к созданному лесопарковому зеленому поясу предлагаем отдельные проекты — «спутники», такие как по противопожарному обустройству, по благоустройству территории, спортивно-массовым мероприятиям (два года подряд проходят соревнования по бегу по холмам). Границы лесопарковой зеленой зоны предварительно запланировать на территории лесного фонда Читинского лесничества, городского, Черновского, Сивяковского участковых лесничеств, а также Верхне-Читинского лесничества учебно-опытного и Верхне-Читинского участковых лесничеств», — говорится в письме.

Известно, что в двух министерствах (территориального развития и природных ресурсов Забайкальского края) это предложение одобрили, однако порекомендовали принять решение «с учетом стратегического развития и экономических интересов муниципальных образований. А также учесть финансовую нагрузку на региональный и муниципальные бюджеты».

Так, министерство природных ресурсов в своем ответе сослалось на несовершенство законодательства в сфере охраны окружающей среды и, в частности, в отношении лесопарковых зеленых поясов:

«Процедура создания определена недостаточно, а также не в полной мере учитывает действующее законодательство РФ. Минприроды считает преждевременным направление инициативы в Законодательное собрание».

В итоге депутаты саму идею о создании лесопарковой зоны вокруг Читы одобрили единогласно, но высказали ряд предложений для развития пока еще «сырого» проекта.

«Ни у кого не вызывает сомнений, что проект нужен, важен и необходим жителям города. И сегодня мои коллеги высказывались не с точки зрения отторжения самой идеи, а ее технического воплощения. Поэтому мы рекомендуем Общественной палате создать постоянно действующую рабочую группу и готовы сами в ней участвовать. Кроме того, сформировать четкую дорожную карту для реализации проекта. Мы с полной отдачей включаемся в работу», — заявил председатель комитета по развитию производительных сил, инфраструктуры и инновациям законодательного собрания Анатолий Романов.

Выходит, что доводы идеологов строительства «зелёных поясов» вновь не расслышали?

«Зеленый щит — это не тормоз строительства, а импульс устойчивого развития. Запрет на вырубку пригородных лесов сам по себе не позволит решить проблему загрязнения крупных городов. Задача «зеленого щита» не просто ограничить вырубку и сплошную застройку примыкающих к городам площадей, но изменить подход к регулированию деятельности на данных территориях», — пояснял ранее идею проекта депутат Госдумы Владимир Гутенев.

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Напомним, аналогичные проекты намерены реализовать в Перми, Калуге и ряде других городов. Во всех регионах страны начат процесс создания «зеленых щитов» — лесопарковых зеленых поясов вокруг населенных пунктов — сообщали эксперты Общероссийского народного фронта в ходе Межрегионального экологического форума ОНФ «Зелёный щит», который прошел в июле 2017 года в Екатеринбурге. Именно там впервые была озвучена идея создать «зеленый щит» вокруг озера Байкал, в который в том числе войдут леса вокруг Иркутска и Улан-Удэ.

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К примеру, вопрос создания лесопаркового пояса вокруг Оренбурга площадью 1 678 202 кв. м также нашёл одобрение у местных парламентариев. Но в ходе общественных слушаний специалисты озвучили существующие проблемы, которые заключаются в отсутствии лесозащитных документов, дефиците работников, разбирающихся в лесозащитной сфере. Участники обсуждения констатировали, что леса переданы в долгосрочную аренду и практически не охраняются, ведётся бесконтрольная вырубка деревьев. Доктор биологических наук, профессор Ася Филиппова опасается, что защитный пояс вокруг Оренбурга не искоренит мошеннические действия с лесными ресурсами со стороны арендаторов и субарендаторов лесных угодий.

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Увы, в пример можно привести историю с захватом предпринимателями лесоохранной зоны в Бийске (Алтайский край).

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Вырубку реликтовых сосен и строительство лыжероллерных трасс жителям алтайского наукограда с подачи бывшего мэра преподнесли как заботу об их досуге. Якобы теперь детям и матерям с колясками будет комфортнее гулять в лесу, ступая не по траве, а по асфальтобетону, уворачиваясь от пролетающих мимо спортсменов на лыжероллерах (специально для этого дорожки закатали пошире).

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