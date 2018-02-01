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К чему приведут «польские лагеря смерти»: Радио REGNUM

Политика

В Варшаве приняты поправки в закон об Институте национальной памяти Польши

К чему приведут «польские лагеря смерти»: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 1 февраля 2018, 14:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Россия ставит на ЧВК, Китай – на Арктику: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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