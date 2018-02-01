В Монголии прошли митинги оппозиции, требующей распустить парламент

Улан-Батор, , 13:24 — REGNUM Мирные митинги, организованные оппозиционной Демократической партией, прошли по всей Монголии сегодня, 1 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам организаторов, митинги должны помочь объединить голоса граждан, недовольных повышением налогов, требующих распустить парламент страны.

«Нам пора бороться за то, чтобы власти Монголии работали во имя интересов и ценностей своего народа. Более 28 лет, с тех пор как победила демократическая революция, в основном власть в стране была в руках Монгольской народной партии (МНП). За это время они продали иностранным компаниям богатства Монголии за бесценок, а сами разбогатели. Терпение наше исчерпано. Наступило время, когда монголы должны сами стать хозяевами своей родины. Во имя этого мы и организуем народный митинг», — заявил председатель Демократической партии и член парламента Монголии Содномзундуйн Эрдэнэ.

В митинге, проведенном на центральной площади Улан-Батора, приняли участие жители девяти районов города. По словам организаторов, собралось более 5000 человек. Для обеспечения общественной безопасности рядом с митингующими дежурили полицейские.

В руках участников митинга были лозунги «Маньчжурская политика стала политикой Монгольской народной партии». Они говорили о том, что «монгольский народ преодолел пытки маньчжуров, а сейчас не может преодолеть повышенные МНП налоги».

Напомним, Монголия с XVII века до начала ХХ века находилась в составе Цинской империи и обрела независимость только в 1924 году в результате народной революции. За это время не раз проходили народные восстания, но обострилась борьба за освобождение страны от маньчжурского ига в 1911 году, после свержения династии Цин в Китае.

Митингующие несли цепи и макеты камней с надписями «Долг», «Смерть» и «Налоговое бремя». Они заявляли, что этим хотели показать сходство маньчжурского ига и политики Монгольской народной партии.

Участники митинга потребовали ответа на требования Демократической партии, затем шествие обошло вокруг Дворца правительства.

Собравшиеся в числе прочего требовали отменить решение о повышении девяти категории налогов и немедленно принять меры по устранению атмосферного загрязнения.

Такие же мирные митинги, организованные оппозицией Монголии, состоялись и в центрах аймаков страны. Организаторы подчеркнули, что митинги будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут конкретный результат.

И сегодня же члены парламента от Демократической партии в знак протеста покинули зал заседаний сессии.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Монголия для преодоления экономических трудностей решила принять участие в программе кредитования МВФ. Одним из условий выделения денег было внесение поправок в государственный бюджет 2017 года. Власти страны решили пополнить бюджет путем повышения ряда налогов, а также увеличения пенсионного возраста, что вызвало бурю протеста со стороны населения. Профсоюзы Монголии не раз организовывали многотысячные митинги и пригрозили правительству всеобщей забастовкой. Хотя власти называют участие в программе МВФ единственным выходом из экономического кризиса, оппозиция обвиняет их в принятии необдуманного решения.

В результате акций протеста общественность Монголии уже добилась отмены повышения подоходного налога.

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