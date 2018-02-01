Украине не дает покоя «кремлевский доклад»

Киев, , 13:37 — REGNUM На Украине эксперты и политики продолжают обсуждать последствия от оглашения минфином США части так называемого «кремлевский доклад». Большинство из них соглашаются с тем, что с 2014 года США и ЕС «так и не ввели реальные санкции в отношении России», поскольку ограничения фактически не отразились на российской экономике.

В частности, посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что США должны усилить санкции в отношении Кремля до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. По его словам, Россия должна вернуть всех пленных и задержанных граждан Украины, закрыть границы с помощью международной миссии — то есть, «возвращении к ситуации, когда суверенитет и территориальная целостность Украины будет восстановлены».

«Мы приветствуем «кремлевский доклад» — консолидированный шаг и законодательной ветви власти — Конгресса, и исполнительной власти — Администрации президента США Дональда Трампа по имплементации санкций. В разъяснении министерства финансов и Государственного департамента США четко говорится, что закон о противодействии противникам США через санкции, а там указывается Россия, принят именно из-за российской агрессии против Украины и аннексии Крыма, поэтому, очевидно, что будут дальнейшие шаги», — сказал Чалый в эфире телеканала «112 Украина».

Правозащитник Владимир Чемерис считает, что фамилия президента Путина не могла попасть в «кремлевский доклад».

«Обычно первые лица — главы государств в такие списки не попадают, потому что это бы значило закрытие контактов на уровне высших чиновников. На это никто не пойдет. Этот список не означает автоматический ввод санкций. Экономические и персональные санкции конечно неприятны для руководства России. Но они глобально и системно не подействовали на экономику России… Многие лидеры европейских стран говорят о необходимости снятия этих санкций, потому что эти санкции бьют по экономике европейских стран», — сказал Чемерис.

Политолог Нина Соколовская считает, что Запад не пойдет на прямую конфронтацию с Россией, а поэтому не будет вводить серьезные санкции.

«Прямого бросания перчатки и объявления России «холодной войны» не произошло. Хозяин Кремля не боится «черных меток» от Трампа. Но то, что олигархи могут внезапно объединить свои 96 млрд., это для российской власти тревожный сигнал. Они не хотят прямой конфронтации с Россией. Прямая конфронтация с «русским медведем» никому не нужна. Она им не нужна, и даже мы — украинцы на неё не идём. Хотя мы знаем, какая война и с кем она идет на нашей территории. Потому что прямое объявление войны — это большие экономические и человеческие жертвы. Поэтому и Путина не трогают, и те санкции, которые действительно могли бы всерьёз сказаться, не внедряют в этой ситуации», — сказала Соколовская.

Политолог Олег Лисный отметил, что «кремлевский доклад» — это сигнал российским элитам. «

США — это бюрократически очень мощная машина… Сам Путин выразил опасения из-за тайной части списка. Этим людям показана «чёрная метка» — я знаю, где твои деньги, я у тебя их могу забрать. Я знаю, где твои дети, думай. У них чёткий сигнал. В российской империи не было и не будет демократии в ближайшее время. Там развита болезнь для императоров и царей, которые гибнут от табакерки или ещё чего-то. Это сигнал окружению. Здесь посчитан каждый кошелёк. Что с ним делать, в Россию вернуть? Надо быть сумасшедшим. Если ты вернешь, то их сразу же отберут друзья из разных кооперативов», — сказал Лисный.

Как сообщалось, министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад», в котором содержатся имена приближенных к президенту России Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов. Всего в список попали 210 имен — 114 чиновников и 96 бизнесменов.