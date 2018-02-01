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Брюссель: Отношения между ЕС и Казахстаном прочны как никогда

Политика

ЕС приветствует активную роль Казахстана на международных площадках

Брюссель, 1 февраля 2018, 13:34 — REGNUM  Отношения между Казахстаном и Евросоюзом никогда не были более прочными, чем сегодня, заявил директор по России, странам Восточного партнерства и Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних действий Люк Девинь, сообщает 1 февраля «Казинформ».

Он добавил, что ЕС стал первым торговым партнером инвестором Казахстана. По мнению дипломата, это свидетельствует о том, Евросоюз верит в будущие среднеазиатской республики.

Девинь сказал, что ЕС приветствует активную роль Казахстана на международных площадках и ценит Астану за вклад в нераспространение ядерного оружия.

По его словам, в ЕС также благодарны за отмену визового режима для граждан стран — членов Евросоюза. По мнению дипломата, это принесет пользу Казахстану.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2017 года Европарламент одобрил соглашение о расширенном партнерстве между ЕС и Казахстаном. Документ охватывает 29 сфер сотрудничества — от экономики до борьбы с терроризмом.

Читайте ранее в этом сюжете: Европарламент одобрил соглашение о сотрудничестве с Казахстаном

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Политическая жизнь Казахстана

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