Турция в сирийском переплете

Станислав Тарасов, , 12:54 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил запланированный визит в страны Латинской Америки на неопределенный срок. Ранее он планировал посетить Бразилию, Уругвай и Венесуэлу. В то же время 5 февраля его ждут в Ватикане и Италии.

Причины маневров Эрдогана понятны. Как пишет израильская газета Haaretz, внимательно следящая за развитием военной операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии, Анкара «подает это событие как амбициозный ход, хотя по всем признакам ей придется вести продолжительную военную кампанию с неясным итогом». Африн до сих пор не взят, хотя президент Турции, выступая в парламенте, заявил, что турецкие войска при необходимости дойдут до Идлиба. В то же время глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотель, комментируя требование Анкары к Вашингтону прекратить американскую помощь «Отрядам народной самообороны» (YPG), заявил в понедельник, что Америка не намерена выводить своих военных из Манбиджа, который Турция желает поставить под свой контроль.

Всё очевидно: Анкара будет делать возможное и невозможное, чтобы предотвратить образование самостоятельных курдских кантонов вдоль ее границы. Будет стремиться заблокировать проход между курдскими округами по направлению к Средиземному морю в области Латакии. Будет тормозить американский план по созданию курдской армии из 30 тысяч солдат под видом Сил охраны границы между Сирией и Турцией. Но подобные планы требует огромных военных усилий и финансовых вложений. И дело не только в этом. Эрдоган бросил очередной вызов, заявляя, что намерен расширить нынешние границы Турции. «Интересно, кто нарисовал для нас нынешнюю карту Турции, потому что физически мы сильно отличаемся от реальных территорий нашей страны, — заявил он. — Земля нашей страны сократилась, мы не позволим ей оставаться такой, какой она есть в настоящее время, мы должны защитить наших братьев в других частях».

Не означает ли это то, что России и Ирану, как участниками альянса с Турцией на сирийском направлении, придется сдерживать Анкару, чтобы та не расширила область действий за пределы кантона Африна и не продвинулась к Идлибу? Москва, пожалуй, впервые с момента начала операции «Оливковая ветвь» публично заявила о своей озабоченности развитием событий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, «по поступающей информации, за десять дней операции число погибших достигло нескольких сотен человек, среди них есть мирные жители». И еще раз обозначила «неизменность позиции России в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, права сирийцев самим определять будущее своей страны».

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Турцию о том, что «её операция против курдских ополченцев на севере Сирии не должна стать поводом для вторжения в страну». По его словам, «это станет для нас настоящей проблемой». И далее (с учетом очевидного изменения характера операции «Оливковая ветвь»): «Турция должна согласовываться свои действия со всеми союзниками». Тем самым Макрон явно намекает на то, что считает недостаточными ресурсы альянса Россия — Турция — Иран на сирийском направлении. Он заявил, что «хотел бы поработать с Иорданией, Саудовской Аравией, Соединёнными Штатами и Египтом с целью разработать всеобъемлющий механизм для решения проблемы» и «намерен приложить все усилия, чтобы убедить в этом Турцию и Россию».

В широком смысле это означает, что Запад, с одной стороны, срывает астанинские договоренности о создании зоны деэскалации в Идлибе, который должны контролировать Турция, Россия и Иран. С другой, как сообщает Deutsche Welle, наступление на Идлиб ведут и сирийские вооруженные силы. Так что ситуация остается крайне запутанной, и по большому счету, как нам представляется, вопрос о возможности образования на севере Сирии курдской автономии остается открытым. Правда, на Конгрессе Сирийского национального диалога в Сочи обозначена какая-никакая «дорожная карта» политического урегулирования сирийского конфликта. Однако никто не знает, сработает ли вообще созданный механизм.

Что ни говори, но, как пишет французское издание Atlantico, Анкара, начав операцию «Оливковая ветвь», пустила пулю в ногу конгрессу, «хотя он достиг решения образовать комиссию по разработке новой Конституции Сирии». Теперь вопрос в том, удастся ли перебросить мостик от Сочи к переговорам в Женеве. Издание считает, что американцы не хотят, чтобы Дамаск вернул контроль над всей территорией Сирии при помощи российских и иранских союзников, а турок «разводят» на курдах, оказывая тем — во всяком случае на данном этапе — военную и дипломатическую поддержку. При этом Вашингтон максимально препятствует возможности установления прочного диалога между сирийскими курдами и Дамаском. Плюс к этому и то, что Израиль категорически выступает против иранского присутствия в Сирии.

То есть в альянсе Россия — Турция — Иран два последних государства выводятся в зону потрясений и концентрации на ней всех их ресурсов. При этом становится очевидным, что Анкара стала выводить свои интересы за пределы Сирии, создавая проблемы в первую очередь для самой себя. Таким образом, складывается ситуация, при которой любые переговоры по проблемам сирийского урегулирования выглядят как промежуточные, а не кульминационные. Но многое сегодня решается в северо-восточной Сирии, где происходят важные события, способные в очередной раз потрясти Ближний Восток и привести к появлению будущих самых невероятных альянсов. Особенно если удастся ограничить турецкое военное вмешательство во времени и пространстве, задержав ее военное присутствие на севере Сирии.

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