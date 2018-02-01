Советник Хаменеи: Региональное доминирование Ирана неизбежно

Тегеран, , 12:24 — REGNUM Главный советник Высшего руководителя Ирана Али Хаменеи Акбар Велаяти заявил, что доминирование его страны в регионе Ближнего Востока неизбежно и будет увеличиваться, сообщает 1 февраля Reuters.

Данное высказывание было сделано в качестве ответа на заявления ряда лидеров, в числе которых глава США Дональд Трамп и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, о дестабилизирующей роли Тегерана в регионе.

Глава Белого дома пообещал активизировать сотрудничество с государствами Персидского залива и Израилем с целью не дать Ирану распространить свою влияние на Ближнем Востоке.

«Влияние Ирана в регионе неустранимо, он остается ключевым игроком, и распространение этого влияния будет продолжаться», — подчеркнул Велаяти.

«Иран не намерен отказываться от поддержки угнетенных стран в регионе. Наше присутствие в Сирии, Ираке, Палестине и Ливане осуществляется в координации с правительствами данных стран», — резюмировал советник иранского лидера.

Напомним, Исламская Республика Иран является ключевым игроком на территории Ближнего Востока, кроме того, вся политика региона во многом обуславливается противоречием с его основным конкурентом Саудовской Аравией, которая также имеет здесь значительное влияние.

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