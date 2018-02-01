Сирийские курды вновь обстреляли территорию Турции

Анкара, , 11:46 — REGNUM Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из сирийских курдов, нанесли очередной ракетный удар по территории Турции, сообщает 1 февраля Anadolu.

Удар был нанесен по приграничной провинции Килис, ракета выпущена из Африна. О пострадавших или погибших не сообщается.

Ракеты попала в жилой дом, житель которого, в результате происшествия, был разбужен. Однако он так и не понял, что удар пришелся именно по тому зданию, в котором он проживает.

Сирийские курды уже несколько раз наносили ракетные удары по территории Турции, что стало ответом на агрессию, осуществленную против них.

Напомним, 20 января вооруженные силы Турции приступили к операции «Оливковая ветвь», которая направлена против Отрядов народной самообороны, значительно усилившихся за последнее время за счет американской помощи.

Анкара заявила, что не допустит формирования приграничной армии из курдов, так как это является прямой угрозой для национальной безопасности страны.

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