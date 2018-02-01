Визит президента Казахстана в США – нюансы и акценты

Марат Шибутов, , 15:19 — REGNUM

Прошло достаточно времени, чтобы можно было спокойно проанализировать визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США — что он означал и к чему привел. По этому поводу появилось много разных конспирологических теорий, которые совершенно затмили реальный анализ. Постараемся оценить реальное положение дел.

Что такое США для Казахстана

В Казахстане работают 507 компаний с участием США, инвестиции США в Казахстане составляют более 50 миллиардов долларов, а с учетом притока американского капитала из Нидерландов — возможно, и больше. Американские нефтегазовые и инжиниринговые компании, работающие в стране, являются крупными налогоплательщиками. Также правительство США неоднократно оказывало разного рода помощь Казахстану.

Отдельно надо отметить, что для казахстанцев визовый режим в США намного мягче, чем со странами Шенгенского соглашения: с 1 января 2017 года казахстанцы могут получить туристическую визу на 10 лет, что существенно экономит время и деньги.

Каковы основные проблемы в отношениях Казахстана и США?

До сих пор в отношении Казахстана действует принятая против СССР поправка Джексона — Вэника, затрудняющая экспорт казахстанских товаров в США. В недрах государственного департамента США с подачи профессора Фредерика Старра периодически возникает идея о том, что Казахстан и страны Средней Азии должны взять на себя решения проблем Афганистана и нести за него ответственность. Проблемы в отношениях России и США существенно затрудняют казахстанский транзит через Россию, а он составляет 70−80% от казахстанских экспорта и импорта. Поэтому для Казахстана важно, чтобы эти отношения были хорошими.

А теперь рассмотрим подробнее теории, выдвинутые наблюдателями.

Визит Назарбаева был связан с арестом активов Казахстана

Январский визит стал седьмым официальным визитом Нурсултана Назарбаева в США.

Решение было принято летом 2016 года, сразу после того как Казахстан был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Была определена дата, начиная с которой Казахстан должен был возглавлять Совбез в течение месяца. На церемонии в честь этого события должен был присутствовать президент Назарбаев. Так что визит был плановым. Причем изначально это был не столько визит в США, сколько в штаб-квартиру ООН.

И, разумеется, логичным было именно в это время провести официальное знакомство с новой администрацией США. Это стало и хорошей возможностью озвучить предложения Казахстана относительно развития Средней Азии.

Надо отметить, что помимо президента США казахстанская делегация встретилась еще и с вице-президентом США Майклом Пенсом, который представляет Республиканскую партию и ее элиту, а незадолго до этого в Астану приезжали представители «фабрик мысли», связанных с Демократической партией. Так что Казахстан согласовал визит со всеми центрами силы.

Что касается дела Стати и ареста казахстанских счетов за рубежом, то тут налицо ошибка пишущих о ситуации, вызванная незнанием экономики Казахстана: она открытая, и привлечено уже около 200 миллиардов долларов инвестиций. Нельзя привлечь столько инвестиций и не поссориться с кем-то из инвесторов. Поэтому примерно с 2000 года Казахстан постоянно судится с инвесторами — в основном в европейских и американских судах.

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Но так как суды по тем же месторождениям — довольно специализированная тема, она в СМИ попадает реже и сенсацией не становится. А о том, что Казахстан часть судов все-таки выигрывает, пишут и того реже.

Казахстан закупил кучу американских товаров только для того чтобы заслужить милость США

Есть расхождение и в данных о том, на какую сумму были заключены соглашения по итогам визита Назарбаева в США: на 7 миллиардов долларов или на 2,5 миллиарда. Акцент на торговых сделках с Казахстаном сделал сам Дональд Трамп, когда говорил, сколько рабочих мест это принесет США. Однако надо понимать, что покупаются в основном два вида товаров: самолеты и локомотивы. И то, и другое в любом случае было бы закуплено у Boeing и General Electric, потому что казахстанский парк надо обновлять и расширять. Так что никаких ненужных покупок не было. Скорее похоже, что к визиту приурочили осуществление плановых мероприятий.

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Гораздо большее значение имеет то, что были подтверждены прежние договоренности и укреплено сотрудничество США и Казахстана, особенно учитывая пересмотр Дональдом Трампом всей внешней политики США.

Казахстан пытается забрать переговоры по Донбассу из Минска, но это ничего не решит

Гораздо больше, чем сам визит, в СМИ обсуждалось предложение перенести переговоры по конфликту в Донбассе из Минска в Астану.

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Надо отметить, что этому есть две причины:

из 12 содержательных пунктов соглашений по урегулированию ситуации за три года выполнены только два: отвод тяжелых вооружений и передача гуманитарной помощи. Остальные 10 не выполняются;

вокруг переговоров сложилась определенная инфраструктура, которая заинтересована в проведении самих переговоров, а не в решении проблемы — точно как в старом анекдоте об адвокате, который ругает сына-адвоката, выигравшего 15-летний процесс: «Ты только что лишил свою семью источника дохода, который позволял содержать её все эти 15 лет».

Между тем на линии соприкосновения постоянно гибнут люди, социально-экономическое положение восточных регионов Украины ухудшается, сотни тысяч людей стали беженцами. И это существенно влияет на Казахстан, для которого из-за российских контрсанкций затруднен импорт из стран Европейского союза. Поэтому Казахстану так важно именно решить эту проблему, а не просто провести переговоры и поставить галочку. Казахстанская экономика постоянно теряет на этом деньги.

Какой же формат желателен для переговоров в Астане?

Посредник и организатор площадки — Казахстан. «Старые» участники переговоров — Украина, Россия, ДНР, ЛНР, Франция, Германия. Это обеспечит преемственность с минским форматом переговоров. «Новый» участник — США. США должны напрямую участвовать в переговорах, чтобы нести ответственность за их результат и чтобы возможные теневые договоренности с какой-нибудь из сторон конфликта не мешали переговорам. Формат переговоров «Волкер — Сурков» должен уйти в прошлое как нелегитимный и нетранспарентный. США имеют огромное влияние на Украину и большое — на европейские страны, а также активно давят на Россию санкциями и при этом не участвуют напрямую в причине этого санкционного давления. Переход США к прямому участию резко повысит статус переговоров и поможет сторонам быстрее договориться. Наблюдатели от международных организаций — ОБСЕ, ЕАЭС и ЕС, Ватикан. К ОБСЕ, которая занимается безопасностью, должны присоединиться и руководящие структуры двух экономических блоков, потому что взаимные санкции ухудшают экономическое сотрудничество. Ватикан должен присоединиться как духовный лидер части верующих Украины и структура, которая изначально направлена на гуманизацию отношений и прекращение конфликта. Также Ватикан будет выступать как и организация, равноудаленная от Киевского и Московского патриархатов, вовлеченных в определенной степени в конфликт. Наблюдатели от соседей Украины — Молдавия, Румыния, Венгрия, Словакия, Польша, Белоруссия. Это, как предлагал ранее известный российский политолог Юрий Солозобов, станет «клубом друзей Украины», то есть стран-соседей, кровно заинтересованных в том, чтобы обстановка на Украине стабилизировалась и конфликт не расползался дальше. Дело в том, что выступающие сейчас от имени Европы Франция и Германия не чувствуют на себе последствия дестабилизации Украины, поэтому не так сильно заинтересованы в окончании конфликта. Наблюдатель — Китай. Так как Китай заинтересован в развитии своего транзитного проекта «Инициатива пояса и пути», который проходит по постсоветским странам в Евросоюз, то ему также важно, чтобы обстановка на востоке Украины стабилизировалась и напряженность между ЕС и Россией снизилась.

Что еще надо сделать для самих переговоров? Тут в первую очередь надо обеспечить их легитимность за счет статуса переговорщиков — стороны должны представлять или первые руководители, или специально уполномоченные всем руководством страны дипломаты. Это снимет вопросы, которые возникают к тому же Леониду Кучме и его статусу, а также повысит ответственность сторон за выполнение обязательств.

Во-вторых, должна быть ясная цель переговоров — на мой взгляд, это переход для ДНР и ЛНР к статусу, аналогичному статусу Гагаузии в составе Молдавии.

В-третьих, надо поставить задачу решить конфликт в течение года. Там продолжают гибнут люди, поэтому промедление и затягивание переговоров — это прямая ответственность и вина перед теми, кто живет в зоне конфликта.

Выводы