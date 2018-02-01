На лидера Мьянмы совершено покушение

Нейпьидо, , 11:06 — REGNUM Представитель правительства Мьянмы Зау Хтай заявил о покушении на Государственного советника страны Аун Сан Су Чжи, сообщает 1 февраля GEO TV.

«Это был коктейль Молотова», — подчеркнул представитель, не поделившись подробностями данного инцидента.

В результате покушения никто не пострадал, бомба причинила минимум ущерба, однако само нападение символично: оно было произведено на даче лидера Мьянмы, где она на протяжении многих лет находилась под домашним арестом.

Аун Сан Су Чжи пользуется любовью своего народа, который именует ее «Леди», она является лауреатом множества международных премий, включая Нобелевскую премию мира.

Однако последнее время ее политика подвергается критике со стороны международного сообщества, обвиняющего Государственного советника в этнических чистках в штате Ракхайн.

Напомним, 25 августа боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные войска Мьянмы, что привело к длительному конфликту, в результате которого свыше 600 тыс. человек покинули страну и переселились в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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