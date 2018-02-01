ФСБ сорвала планы члена ИГ* на теракт в день выборов президента

Москва, , 10:55 — REGNUM В России в день выборов президента террористы готовились осуществить теракт. Злоумышленник уничтожен. Об этом заявила Федеральная служба безопасности.

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По данным ведомства, в Нижнем Новгороде убит член террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По полученным оперативным данным, он являлся гражданином одной из стран ближнего зарубежья и был готов осуществить диверсионно-террористический акт в день президентских выборов.

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При задержании террорист оказал вооружённое сопротивление и был убит ответным огнем. У преступника были обнаружены самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году сотрудниками Федеральной службы войск национальной гвардии было уничтожено свыше 260 объектов инфраструктуры бандподполья. Обнаружено и обезврежено свыше 3000 взрывоопасных предметов. Также было обезврежено более 20 самодельных взрывных устройств, из которых 17 были установлены и готовы к применению.

Напомним, выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.

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