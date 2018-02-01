Конгресс США разочарован Трампом и обещает слушания по санкциям

Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Конгресс США проведет отдельные слушания по вопросу о введении санкций против граждан России, фамилии которых приведены в так называемом «кремлевском докладе», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета сената по международным делам Бен Кардина.

По его словам, конгрессмены в целом разочарованы тем, что вслед за публикацией доклада минфина США не последовали санкции. Также Кардин отметил, что закрытая часть доклада опубликована не будет — это запрещено.

«Президент, я считаю, полностью противоречит тому, что намеревался сделать конгресс», — сказал сенатор.

Сам по себе документ в конгрессе назвали «намеком» на возможные ограничительные меры для его фигурантов. Член комитета по международным делам палаты представителей Брэд Шерман назвал доклад «малозначимым», который, к тому же, было «не так сложно подготовить».

Напомним, минфин США в ночь на 30 января опубликовал так называемый «кремлевский доклад», состоящий из списка фамилий практически всех руководителей высшего звена России. В него также вошли представители крупного бизнеса.

Список из 210 человек был подготовлен в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который был принят в США летом 2017 года. Президент РФ Владимир Путин назвал документ «недружественным актом», который вредит отношениям РФ и США.

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На фоне возможного введения новых санкций Госдума планирует принять законопроекты о втором этапе амнистии капиталов, а также налоговой амнистии при закрытии контролируемых иностранных компаний, принадлежащих гражданам РФ. Документы были внесены в Госдуму 31 января.

Ожидается, что амнистия начнется с 1 марта 2018 года: пакет законов Госдума обсудит в первом чтении 7 февраля. Принятие пакета инициатив ожидается 9 февраля с тем, чтобы его успел одобрить Совфед и чтобы он поступил в срок на подпись президенту РФ.

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