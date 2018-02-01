Украина регионов: в Москве очень хорошо!

Станислав Стремидловский, , 11:31 — REGNUM

В Ивано-Франковске объявили о наборе в «Национальную дружину», информирует «Курс» (Ивано-Франковск). Оценки дружинников, которые обещают «украинский порядок», отличаются радикально — от восторга до осуждения как новых «титушек» и обвинений в нацизме. Несмотря на скепсис и критику, глава ивано-франковского отделения «Национальной дружины» Николай Гуртовский уверяет, что желающие присоединиться к ним есть. «Год мы работали, никто нас не трогал, сейчас почему-то СМИ начали очень привлекать к нам внимание людей и обвинять в разных плохих вещах. События в Кременчуге, которые сейчас крутят по телевидению, где якобы «Национальная дружина» бьет полицейских, были более месяца назад. Хотя я не видел, как «дружинники» бьют полицейских, я видел, как полицейские используют газ против дружинников, — говорит Гуртовский. — Большинство наших участников — студенты. Сейчас начали подтягиваться пожилые люди». Организация работает и с несовершеннолетними, пока те не достигнут 18-летия, их не могут принять, но стараются помогать в доступе к тренировкам и спортзалам. Ряд экспертов и активистов в общении с «Радио Свобода» отметили, что «Национальная дружина» связана с руководителем МВД Украины Арсеном Аваковым и является для него «силовым аргументом» в политическом противостоянии. Позже командир «дружинников» Игорь Михайленко заявлял, что организация никоим образом не связана с министром внутренних дел.

Депутаты Луцкого городского совета хотят принять обращение к Верховной раде Украины и президенту относительно принятия польским сеймом закона о запрете «бандеровской идеологии», передает «ВолиньPost» (Луцк). Об этом шла речь во время заседания регламентной комиссии 30 января. Обращение подготовили Николай Федик и Павел Данильчук. «Я думаю, что все уже читали о данном «казусе» в СМИ. По нашему убеждению, это недопустимые вещи», — сказал Федик. Мол, польская сторона никак не может остановиться в своем шовинизме, и иногда это доходит до маразма — была информация, что поляки хотят назвать свои крейсеры именами украинских Львова и Тернополя. Кроме того, именно в «бандеровской» идеологии обоснована идея независимой Украины. По мнению депутата, к такой ситуации привела и недостаточная реакция украинской стороны на подобные ситуации. А без реакции в дальнейшем проблема может углубляться и обостряться, поэтому стоит заявлять о своей позиции.

Этого скандала было невозможно избежать, констатирует Zaxid.net (Львов). Историческая политика Польши последних лет балансировала на грани здравого смысла, непрофессионализма и этноцентризма. Единственное, что хоть как-то оправдывало ее, — это борьба с перекосами в украинской актуальной политике памяти с ее восхвалением ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и попытками релятивизировать историю с этническими чистками против польского населения Волыни. Польская критика бестолковой украинской исторической политики выводила ее саму на уровень нормальности и представляла в более проевропейском свете. Создавалось впечатление, что полякам крайне необходима именно такая украинская политика памяти, поскольку она делала их более компетентными и «цивилизованными» в глазах мирового сообщества. Однако новый курс польской исторической политики, сигнал о которой дал в интервью сенатор и историк Ян Жарын от правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), ведет поляков в тупик. Риторика сенатора Жарына об Украине была просто скандальной. Говоря о украинцах, сенатор не стеснялся называть их «историческими варварами», которые не имеют права состоять в римской (западной) цивилизации. Заявлял, что поляки имеют цивилизаторскую миссию перед незрелыми украинцами. Что поляки — нация-жертва, а немцы — народ-палач. У палача были свои приспешники, к которым он однозначно относит украинцев. Итак, украинцы теперь не имеют права голоса, потому что сенатор Жарын считает, что народ-палач не имеет права позиционировать себя жертвой. Мало кто из профессиональных историков верил в то, что такой бред можно легитимизировать в XXI веке. Оказалось, что возможно. Свидетельством этому являются последние законодательные инициативы польского сейма. Поправки в закон о польском институте национальной памяти — под прикрытием необходимости наказания за употребление термина «польские лагеря смерти» (вполне справедливо) — значительно расширили круг тех, кто может предстать перед судом. «Украинская карту» в Польше использовали не только правые и среда выходцев из Восточных Кресов, но и либералы с демократами. Как ни странно, но проукраинские польские демократы и либералы присоединились к тому, чтобы в польском обществе утвердилась ассоциация: Украина — это Бандера, ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко предложил областному совету рассмотреть вопрос об установке красно-черного флага («бандеровского» — С.С.) на всех государственных учреждениях области в честь 100-летния со дня боя под Крутами, сообщают «НикВести» (Николаев). Об этом он сказал 31 января во время заседания образовательной коллегии. Вопрос, по словам главы области, должен быть рассмотрен на депутатских комиссиях и на пленарных или внеочередных заседаниях депутатов областного совета. «У нас в этом году столетие битвы под Крутами. Мы поздравляли с этим величайшим праздником, потому что я считаю, что это легендарные парни — это наши триста спартанцев, про которых нужно рассказывать в учебных заведениях, по каждому человеку. Я бы хотел обратиться к областному совету с предложением рассмотреть вопрос на комиссиях, рассмотреть вопрос на сессиях — установить во всех государственных учреждениях красно-черный флаг. Для кого-то добровольческий, пусть его так называют, но для нас он остается флагом, который должен быть», — сказал Савченко. Также глава области отметил, что этот вопрос важен для него в первую очередь как для участника добровольческого движения. Савченко добавил, что таким образом Николаевская область покажет, что имеет свою идентичность и культуру.

В Полтаве на памятнике Славы снова появились флаги Украины и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — в этом году их повесили впервые, рассказывает «Полтавщина» (Полтава). Заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Андрей Лямин о появлении флагов на памятнике ничего не знает. Напомним, что 19 декабря прошлого года с памятника сняли флаги — сине-желтый и красно-черный. Тогда националисты о снятии ничего не знали. В декабре директор КП «Декоративные культуры» Алексей Харченко сообщил телеканалу «Город», что флаги сняли работники предприятия по распоряжению Лямина. Сейчас убирать сине-желтый и красно-черный флаги он не собирается. «В прошлый раз сняли их, потому что ко мне пришли депутаты от разных фракций с просьбой снять флаги, ведь это было издевательством над государственным флагом Украины — от него почти ничего не осталось», — пояснил заместитель городского головы.

Президент Украины Петр Порошенко видит Украину в Европейском союзе к 2021 году, об этом он сказал во время выступления на экономическом в форуме в Давосе, пишет «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Ну, а чем мы может гордиться уже сегодня? Об этом на представительном экономическом форуме также сообщил гарант. Как отмечают эксперты, президент пытался выглядеть триумфатором. По словам политолога Руслана Бортника, его речь была построена таким образом, чтобы неудачи обернуть в успехи, объяснить причину откровенных просчетов. «В западной прессе в последнее время было много публикаций с критикой реализации реформ на Украине, раскрытием фактов коррупции высшего руководства страны. Порошенко нужно было опровергнуть эту информацию. Его выступление больше рассчитано на внешнего потребителя: дайте денег, и мы начнем еще эффективней продвигать реформы», — говорит политолог. Эксперт отметил, что если за рубежом, возможно, поверят сказанному Порошенко, то внутри Украины закономерно возникнет вопрос: а в какой реальности и стране живет Петр Алексеевич, о каких феноменальных результатах реформ он говорит? «Между словами Порошенко и реальным состоянием дел в стране — пропасть. Порошенко очень много говорил об инвестициях, о том, что Украиной интересуются инвесторы. Только следует понимать, что интересоваться и реально вкладывать деньги в страну — разные вещи. По итогам 2017 года Украина получила прямых инвестиций чуть больше одного миллиарда долларов. И это меньше, чем страна получала в предыдущие годы», — отмечает политический аналитик Василий Мокан.

«Недавно Иван Марчук, известный художник, признанный миром, с высоты прожитых лет, немалого жизненного опыта и возможности сравнить жизнь «там» и «здесь» дал просто-таки сокрушительную аттестацию состояния дел на нынешней Украине, назвав ее худшей страной в Европе по условиям жизни, в которой нет законов и порядка, — считает колумнист портала «За Збручем» (Тернополь). — Причем перспективы, по его мнению, довольно безрадостные: «Идет к худшему и более худшему. Мы даже не представляем, в каком болоте сидим… Меня удручает то, что власть делает с нашим народом. Из самой лучшей страны в Европе сделали помойку. Здесь царят зло, глупость, черная зависть, стяжательство… Люди очень разнятся, не любят друг друга. Нет того, что объединяет. Как украинцы хотят иметь государство, если они друг друга съедают?» Как по мне — мужчина искренне высказал то, что болит. Не покривил душой, под всем сказанным им я (и, судя по отзывам на публикацию, не только я) готов подписаться, поскольку мои собственные мысли вполне созвучны. И то, что говорит Марчук, кажется мне более правдивым, реалистичным, чем заверения представителей власти вроде «жить стало лучше, но подождите немного — будет еще лучше!». Однако в социальных сетях встречалось и такое: «Самовлюбленный старик… серая мелочная личность… его необдуманные ляпы работают на руку врагам Украины… насколько надо быть недалеким, чтобы говорить такие вещи… его последнее интервью полным ходом используют враги Украины. И нет никого, чтобы объяснил старику, что он мелет то, чего не надо». От этих сообщений как будто повеяло милым сердцу экс-СССР, собраниями трудовых коллективов (добровольными, конечно!), гневным клеймением «отщепенцев», призывами «искоренить», «выжечь каленым железом скверну»… В качестве эпилога приведу еще один отзыв, на этот выстраданный монолог-исповедь Марчука: «Страшные слова, страшные тем, что это — правда. Именно об этом писала и Лина Костенко: «Все против всех. Никто ни с кем не согласен. Злость движет людьми, но в сторону бездны». Вот под этим точно подпишусь. Если надо — обеими руками. И ногами тоже».

В нашей стране возможно все — жизнь при современной власти «улучшилась» настолько, что она даже ухом не ведет, когда частные фирмы отключают целые города от снабжения газом, сообщают «Херсонцы» (Херсон). Цены растут каждый день, а вот у людей денег все меньше, и все больше шансов на вымерзание. Например, 30 января город Славутич, что в Киевской области, был полностью отключен от газоснабжения из-за того, что «Нафтогаз Украины» не выделил для жителей города необходимые объемы природного газа на январь этого года из-за задолженности. Как известно, в каждой области, в том числе и в Херсонской, «облгазы» (которые являются частной собственностью) осуществляют распределение природного газа, который идет магистральным трубопроводам исключительно в том случае, если «заказчики» имеют подтвержденные объемы (или как их еще называют — лимиты) природного газа. Поставки осуществляются исключительно в том случае, если «заказчик» имеет договоры и платит по ним. «Заказчиками» в данном случае выступают как отдельные граждане, так и предприятия и учреждения, которые производят тепловую энергию (отапливают дома). В связи с отсутствием в мэрии Славутича подтвержденных «Нафтогазом Украины» объемов природного газа, из-за накопления долгов за предыдущие периоды со стороны потребителей в январе «Киевоблгаз» отключил город от поставок голубого топлива. В отдельном взятом городе «ледниковый» период уже наступил. Кто будет следующим?

Браконьеры массово расставляют ловушки на зайцев и фазанов в заповеднике «Хортица», передает «Новый день» (Запорожье). По словам младшего научного сотрудника сектора охраны природы Национального заповедника «Хортица» Сергея Козодавова, на легендарном запорожском острове люди любят разводить костры, ловить рыбу и животных, что, как известно, незаконно. «В период, когда выпадает снег и хорошо видны следы животных на Хортице, активизируются охотники-браконьеры. Так как заповедник находится в центре города, то огнестрельное оружие для отстрела животных они используют редко. Чаще — силки, петли, капканы», — говорит научный сотрудник. Поймать браконьеров удается нечасто, потому что они мало чем отличаются внешне от обычных туристов. И если ружье сложно спрятать в кармане, то петлю — запросто. «Чаще всего петли ставят на фазанов, зайцев. Реже — на косуль. И реже всего — кабаны. Потому что большое животное сложнее поймать, и их намного меньше, чем мелких», — сказал Козодавов. Он отметил, что за охоту в заповеднике предусмотрена уголовная ответственность. Однако, несмотря на это, после снегопадов сотрудники заповедника собирают десятки браконьерских петель. Напомним, всего на Хортице обитает около 300 видов животных, 77 из которых занесены в Красную книгу.

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун не хочет спасать забальзамированное тело Николая Пирогова, жители Винницы негодуют, рассказывает «Реал» (Винница). 31 января Супрун опубликовала в Facebook достаточно манипуляционную, по мнению многих украинцев, информацию в виде опроса. Суть его в следующем. Министр интересуется, на что лучше потратить 199 тысяч гривен — на неотложные работы по ребальзамации тела Пирогова или лекарства для больных острым лейкозом. Расчет на чувства людей не сработал. Комментарии только винничан показали, что чиновница сделал большую ошибку. До опроса Супрун задалась вопросом, а хотел бы Пирогов, чтобы деньги, которые могут быть использованы на живых, тратились на бальзамирование? И должна ли Украина в 21-м века тратиться на подобные процедуры? Возможно, в США, где Супрун прожила большую часть жизни, прагматичны в этих вопросах. Но там чтут историю и не жалеют на нее средств. Тем более, если речь идет о людях, которые прославили местность, в которой жили. Похоже, министру удалось «задеть» очень многих винничан. Винницкий дизайнер Игорь Чепугов напомнил, что «забальзамированное тело Великого врача не винницкое достояние, а мировое», добавив: «И кто такая Супрун? Мы можем потратить несколько миллионов на забор и не можем на икону медицины?» Журналист и блогер Юрий Пархомчук указал, что автор «опроса» никогда не была в музее Пирогова. Также он отметил, что министр лукавит. Дело не только в деньгах, она «дешевой манипуляцией хочет соскочить с темы, потому что вопрос Пирогова нужно решать на межгосударственном уровне с Россией. И это действительно проблема. Правительству негоже просить Москву, передать тело Пирогова тоже никто не рискнет. Поэтому вопрос следует решать на уровне ученых, без вмешательства государства».

«Именно здесь меня назвали певицей, здесь я по-прежнему в процессе воплощения моей основной мечты в жизнь», — заявила украинская певица Елка, которую цитируют «Новини Закарпаття» (Ужгород). В беседе с журналистами издания Meduzа звезда Елизавета Иванцова, которая переехала в Россию, больше известная под сценическим именем Елка, заявила, что для нее домом стала Москва. «Здесь мне очень хорошо. Еще 15 лет назад меня пытались пугать тем, что в Москве никто меня не захочет принимать. Однако за эти 15 лет я обросла настоящей семьей. Как мне может быть здесь плохо?» — удивилась певица. Она рассказала, за что так любит Москву: «Этот город помог мне реализоваться». Даже после «аннексии» Крыма и начала военных действий в Донбассе многие представители украинской эстрады не только не прекратили свои гастроли на территории государства-«aгрeсoра», но и получают там музыкальные награды, переживает издание.