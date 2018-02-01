Четверг, 1 Февраля 2018 года
16:13:10 МСК

Лондон предоставил доказательства поставок оружия Ираном хуситам

Политика

Британский дипломат показал фотографии

Лондон предоставил доказательства поставок оружия Ираном хуситам
Иллюстрация: Cairoportal.com
Йемен. Хуситы

Лондон, 1 февраля 2018, 09:36 — REGNUM  Заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил о наличии доказательств поставок Ираном оружия для йеменских хуситов, сообщает 1 февраля Al Arabia.

Хуситы регулярно обстреливают города Саудовской Аравии при помощи баллистических ракет, поставляемых, как убеждены в Лондоне, Тегераном.

В качестве доказательств своей теории Аллен предоставил фотографии, на которых изображено оборудование, необходимое для запуска ракет. Надписи на оборудовании произведены на фарси.

Эмбарго на поставку вооружений в Йемен было введено в 2015 году, когда в гражданский конфликт вмешалась коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. По заявлениям Великобритании, оружие Тегераном поставлялось после введения данного запрета.

Напомним, гражданская война в Йемене началась в 2014 году. Противоречия вспыхнули между военными позднее свергнутого президента Хади Мансура и хуситами, состоящими в союзнических отношениях с частями, подчиняющимися бывшему президенту Али Абдалле Салеху.

В последние месяцы в гражданской войне наблюдаются значительные изменения: убийство хуситами Салеха привело к разрыву альянса с преданными ему военными, однако позиции Мансура также пошатнулись: он потерял некоторых своих союзников, имеющих влияние на юге страны.

Читайте ранее в этом сюжете: American Conservative: Американской империи грозит раскол НАТО и триумф РФ

Читайте развитие сюжета: Советник Хаменеи: Региональное доминирование Ирана неизбежно

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить