Лондон предоставил доказательства поставок оружия Ираном хуситам

Лондон, , 09:36 — REGNUM Заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил о наличии доказательств поставок Ираном оружия для йеменских хуситов, сообщает 1 февраля Al Arabia.

Хуситы регулярно обстреливают города Саудовской Аравии при помощи баллистических ракет, поставляемых, как убеждены в Лондоне, Тегераном.

В качестве доказательств своей теории Аллен предоставил фотографии, на которых изображено оборудование, необходимое для запуска ракет. Надписи на оборудовании произведены на фарси.

Эмбарго на поставку вооружений в Йемен было введено в 2015 году, когда в гражданский конфликт вмешалась коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. По заявлениям Великобритании, оружие Тегераном поставлялось после введения данного запрета.

Напомним, гражданская война в Йемене началась в 2014 году. Противоречия вспыхнули между военными позднее свергнутого президента Хади Мансура и хуситами, состоящими в союзнических отношениях с частями, подчиняющимися бывшему президенту Али Абдалле Салеху.

В последние месяцы в гражданской войне наблюдаются значительные изменения: убийство хуситами Салеха привело к разрыву альянса с преданными ему военными, однако позиции Мансура также пошатнулись: он потерял некоторых своих союзников, имеющих влияние на юге страны.

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