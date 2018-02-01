Порноактриса Сторми Дэниэлс: Интимной связи с Трампом не было

Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Снимавшаяся в порнофильмах под псевдонимом Сторми Дэниэлс актриса Стефани Клиффорд опровергла информацию о своей интимной связи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает 31 января газета The Washington Post.

По словам, Клиффорд, она отрицает эту связь не в силу того, что ей заплатили за молчание, а именно потому, что ничего подобного между ней и Трампом «этого никогда не было». Однако она не подтвердила и не опровергла появившихся в СМИ сведений о том, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс. за неразглашение произошедшего.

Отмечается, что незадолго до этого актриса фильмов для взрослых рассказывала в прессе о своем романе с действующим президентом США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 октября 2016 года предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа опроверг обвинения порноактрисы Джессики Дрейк в сексуальных домогательствах со стороны миллиардера.

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Дрейк на пресс-конференции заявила, что в 2006 году Трамп, якобы, приставал к ней. По её словам, миллиардер предложил ей 10 тысяч долларов за секс, и она отказалась.