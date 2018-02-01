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В Чехии отказались учить школьников по атласам с российским Крымом

Политика

Издателю рекомендовано исправить «географическую» ошибку

В Чехии отказались учить школьников по атласам с российским Крымом
© ИА REGNUM
Крымский полуостров

Прага, 1 февраля 2018, 08:50 — REGNUM  Утвержденные в 2017 году атласы мира для школьного обучения, на которых Крым является частью России, были отозваны из продажи министерством образования Чехии, их предложено доработать, сообщила 31 января пресс-служба ведомства.

«Министерство образования изучило ситуацию и приняло решение снять атласы с использования в качестве учебных пособий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чешские власти пошли на такой шаг после поступления жалоб в министерство иностранных дел Чехии от сотрудников посольств Украины и Грузии. Дипломаты указанных стран сообщили, что атласы включают «проблемное содержание». В результате было принято решение установить контакт с издателями, чтобы как можно скорее исправить «географическую» ошибку.

В министерстве образования добавили, что в Чехии учебные пособия должны проходить проверку и иметь две положительные рекомендации от рецензентов.

Инцидент с атласами в Чехии возник после того, как в одной из школ Праги отец будущего школьника обратил внимание на карту Европы, с российским Крымом. На его жалобу отреагировал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, указав, что о «проблеме» стало известно ещё в ноябре 2017 года.

Напомним, Чехия является членом ЕС и НАТО, поэтому в соответствии с принятыми в данных структурах решениями занимает антироссийскую позицию. Решение министерства образования Чехии является способом поддержки грязной политической игры против России и давления на Москву в вопросе о принадлежности Крыма.

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