ООН: Война в Донбассе – одна из самых кровопролитных за последнее время

Киев, , 08:08 — REGNUM Гражданская война в Донбассе стала одним из самых кровопролитных конфликтов с конца Второй мировой войны, говорится в опубликованном 31 января докладе управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

Согласно докладу, только в 2017 году в Донбассе погибли 105 человек среди мирных жителей, 486 человек получили ранения. Таким образом, число раненых и убитых в 2017 году увеличилось на 6% по сравнению с 2016 годом.

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Также в декабре 2017 года были убиты семь мирных жителей и 32 ранены, что на 56% выше числа убитых и раненых в ноябре 2017 года.

«Конфликт на востоке Украины является одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны», — считают в ООН.

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По данным международной организации, основной причиной гибели людей в Донбассе являются обстрелы и подрывы на минах.

Напомним, гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. Причиной войны стала агрессия Киева, который решил силой подавить протесты на Востоке Украины, отрицая любую возможность мирного урегулирования конфликта.

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