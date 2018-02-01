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«Нафтогаз» о решении Германии по «Северному потоку – 2»: «Звоночек»

Политика

31 января 2018 г. власти Германии разрешили компании Nord Stream 2 вести строительство морской части газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах

«Нафтогаз» о решении Германии по «Северному потоку – 2»: «Звоночек»
Иллюстрация: Gazprom.ru
Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Киев, 1 февраля 2018, 07:20 — REGNUM  Разрешение, которое руководство Германии предоставило компании Nord Stream 2 на строительство морской части газопровода «Ceвepный поток-2» в тeppитopиальных водах страны, является для официального Kиева «очередным звоночком». Об этом сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев на своей странице в соцсети Facebook.

«Очередной звоночек для всех нас, — написал Коболев. — Он еще не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января 2018 г. власти Германии разрешили компании Nord Stream 2 вести строительство морской части газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах. Речь идет об участке протяженностью 55 км.

Согласно выданному Горным ведомством Штральзунда разрешению, строительство газопровода начнется в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)

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