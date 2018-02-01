США подготовились к войне с Россией на земле и в воздухе: Радио REGNUM

Москва, 1 февраля 2018, 08:00 — REGNUM
- Умолчать о главном: Захарова не ответила на вопрос о лжи посла Сурикова об авторах REGNUM;
- От кого «глобальная угроза»? В Пентагоне раскрыли планы войны против России и Китая;
- Запрет идеологии: «антибандеровский» закон поддержал сенат Польши;
- Двойные стандарты: в Крыму ответили ПАСЕ;
- Ошибочка вышла: Чехия отказалась от атласов с российским Крымом;
- Энергетическое сотрудничество: Россия и Сирия подписали «дорожную карту».
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