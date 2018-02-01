The Hill: США должны на время забыть о мирных переговорах в Афганистане

Максим Исаев, , 07:12 — REGNUM

Напряженность противостояния между правительственными силами Афганистана и боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает нарастать. Присутствие боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лишь осложняет ситуацию. Число погибших продолжает расти. Похоже, что боевики решили поднять ставки и добиться крупных тактических завоеваний, пишет Шазар Шафкат в статье для The Hill.

Террористическое нападение, произошедшее в субботу, 27 января, может стать началом новой волны насилия, которое охватит Афганистан в ближайшие месяцы. Нападение боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военную базу в Кабуле 29 января свидетельствует о том, что у террористов не возникает никаких проблем с организацией терактов в Афганистане. Вопрос о том, как преодолеть весь этот хаос, может поставить в тупик администрацию США.

После недавних нападений в Афганистане президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, похоже, больше не хочет начинать мирные переговоры с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В понедельник, 29 января, Трамп заявил членам Совбеза ООН, что его администрация больше не хочет вести переговоры с талибами.

Учитывая то, что в июле 2018 года в Афганистане состоятся парламентские выборы, террористические группы, скорее всего, постараются сорвать выборный процесс. Администрация США должна понимать, что талибы вряд ли сядут за стол переговоров, если не удастся в значительной степени подорвать их способность осуществлять террористические атаки.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, продолжит организовывать атаки вблизи стратегически важных городов, таких как Кабул, Кандагар и Джелалабад. Цель нападений будет заключаться в максимальном усилении давления на администрацию США в преддверии парламентских выборов в Афганистане. Это нужно либо для того, чтобы парламентские выборы были отменены, что, конечно же, сыграет на руку террористам, либо для того, чтобы получить возможность войти в состав правительства. Любой из вариантов будет означать победу боевиков.

Несмотря на обострение отношений между США и Пакистаном, Вашингтон и Исламабад должны наладить сотрудничество для обеспечения мирных демократических выборов в Афганистане. Отношения между Вашингтоном и Исламабадом еще не достигли своей низшей точки. Белый дом должен понимать, что в случае, если Пакистан решит дистанцироваться от США, это не будет способствовать улучшению ситуации в Афганистане.

Как было указано выше, афганские боевики, вероятно, попытаются достигнуть максимального тактического успеха в течение следующих двух-трех месяцев, чтобы впоследствии получить выгодные политические уступки.

Если Соединенные Штаты пока не собираются рассматривать варианты политического урегулирования в Афганистане, то для Вашингтона настало время действовать. Урегулирование ситуации за счет более широкого политического участия представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нельзя сбрасывать со счетов, кроме тех случаев, когда боевики идут от одной тактической победы к другой.

Мирным переговорам и процессу политического урегулирования всегда должно предшествовать тактическое поражение боевиков, тогда существует вероятность того, что умеренные боевики пойдут навстречу правительству. Остается лишь надеяться, что Трамп не упустит этого из виду.

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