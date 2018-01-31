Берлин: паника из-за «Кремлевского доклада» не обоснована

Берлин, , 21:28 — REGNUM В Германии ясно дали понять, что тревога по поводу публикации Вашингтоном «Кремлевского доклада» не обоснована, и что список из 210 фамилий не стоит рассматривать в непосредственной связи с возможным введением новых санкций. Об этом во вторник, 30 января, заявили сразу две немецкие организации — Восточный комитет немецкой экономики и независимая организация Германское общество внешней политики, сообщает Deutsche Welle.

По его мнению главы Восточного комитета немецкой экономики Вольфганга Бюхеле, США не планируют вводить новые ограничительные меры против России, и это позитивный сигнал.

На данный момент необходимо, в первую очередь, усилить дипломатическую работу, чтобы улучшить российско-американские отношения и, в конечном итоге, разрешить украинский конфликт, считает Бюхеле. Глава восточногерманского экономического ведомства выступил решительно против введения новых экономических санкций, а также подтвердил позицию комитета о том, что следует постепенно отменять уже введенные ограничения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министры восточногерманских земель осудили европейские санкции против России, назвав их «неэффективным инструментом» в урегулировании конфликта.

В качестве аргументации своей позиции Восточный комитет также приводит исследование университета Киля, который оценивает убытки от введенных в 2014 году взаимных экономических санкций в сумму более 100 млрд евро. Согласно данным исследования, порядка 60% этих потерь понесла российская сторона, а экономика ЕС — примерно 40%.

Более того, не только Восточная Германия, но и Евросоюз в целом скептически настроен в отношении «Кремлевского доклада» и возможных последующих за ним санкций, отмечает глава программ Восточной Европы в Германском обществе внешней политики Штефан Майстер.

«Надо помнить, что в состав ЕС входят разные страны, и есть страны на Востоке ЕС, которые очень поддерживают этот список. Но если посмотреть на Германию и другие классические страны Евросоюза, в том числе, Францию и Италию, то там очень скептически относятся к списку и санкциям в целом, — отмечает эксперт. — Там царит уверенность в том, что это приведет к дальнейшей эскалации, а не к изменению позиций российской стороны, и что это еще больше осложнит диалог с российским руководством и поиск некого нового modus vivendi».

Эксперт также отрицает возможность поддержки Европейским союзом позиции США относительно возможности введения новых санкций: «Я не вижу согласованных действий между ЕС и США, в том числе и потому, что США вообще не оговаривают свои действия с ЕС. И эта односторонняя политика США ведет к большой раздраженности среди европейцев. Поэтому я не вижу вероятности того, что ЕС поддержит США в этом вопросе».

Напомним, что 29 января американский Минфин опубликовал так называемый Кремлевский доклад, в котором в общей сложности фигурируют 210 имен, из них — 114 российских чиновников и 96 бизнесменов. В отношении лиц, попавших в этот список, в течение нескольких месяцев после выхода «Кремлевского доклада» могут быть введены новые санкции, заявил 30 января министр финансов США Стивен Мнучин.