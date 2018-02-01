Трамп побежден и унижен: демократы нашли рычаг управления

Вашингтон, , 06:14 — REGNUM Очередной раунд противостояния американских демократов и Дональда Трампа закончился убедительной победой первых: финансирование нужд федеральной власти было временно прекращено, а допустить это в условиях большинства своей партии в обеих палатах конгресса — серьезный минус для президента. Сыграл и психологический аспект: так называемая остановка правительства совпала с годовщиной инаугурации Трампа. Какой смысл для демократов несло в себе это унизительное поражение Трампа, пишет автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Очевидно, что психологический выигрыш был главным смыслом этой победы. Антипрезидентские СМИ во всю силу раздували тему некомпетентности Трампа, и на этом фоне демократы милостиво сжалились над противником, сформировав совместно с республиканцами всех устроивший бюджет. Ранее они не давали хода никаким компромиссным вариантам. Республиканцам же на этот раз пришлось соглашаться — потому что иного способа, как принять бюджет, для прекращения позорной остановки правительства не было.

Рычаг управления Белым домом, обнаруженный демократами, потребовал грамотного использования, и СМИ с готовностью принялись чехвостить лидера мирового гегемона за то, что в течение трех дней остановки он никак не пытался вывести страну из кризиса. Походя Трампу поставили на вид и многое другое, включая полное слухов «русское дело».

А что же Трамп? А Трамп, судя по всему, устал от невнятной реакции своей команды и от следующих за тем фиаско. Сам он на этот раз отреагировал отсутствием убедительного ответа, продолжив напоминать о своих былых достижениях.

Зачем же Трамп, проигравший на внутриполитическом поле, трубит отступление на поле информационном? Читайте в статье: Новая тихая тактика Трампа. Белый дом затевает что-то крупное?

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