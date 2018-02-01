Донбасс. Новый формат взамен нормандского: есть ли повод для оптимизма

Дубай, ОАЭ, , 07:11 — REGNUM Состоявшаяся 26 января в Дубае встреча между помощником президента России Владиславом Сурковым и спецпредставителем президента США по Украине Куртом Волкером была посвящена Донбассу. Предыдущая, ноябрьская встреча результатов не принесла, но нынешняя дубайская была оценена Сурковым с определенным оптимизмом. Тем не менее остаются тревожные симптомы, способные стать препятствием на пути достижения какой-либо договоренности. На что стоит обратить внимание в американо-украинских отношениях прежде, чем исполняться оптимизма, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Павленко.

Принятый 18 января Верховной радой «Закон о реинтеграции Донбасса» получил позитивную оценку Волкера, заявившего об этом во время киевского визита, который предшествовал дубайской встрече. Этот закон содержит грубые противоречия с точки зрения Минских соглашений. В нем открытым текстом Россия признается стороной конфликта и «страной-агрессором». Таким образом, если дубайский пакет американских предложений будет рассматриваться с учетом такого рода поправок, то Россия как «сторона конфликта» и даже ее союзники по ОДКБ не смогут войти в миротворческий контингент, который может принять участие в разграничении сторон конфликта.

Все это может принять вид замены украинской оккупации — натовской, «легитимной», чей результат будет гораздо более разрушителен. Принципиальное же разведение вопросов о Донбассе и Крыме, на котором настоял Волкер, также может позволить обойти Минские соглашения, прицепив вопрос Крыма вторым вагоном к программе «усмирения агрессора», которым в результате предстанет российская сторона.

Каков выход в случае, если в дело пойдет именно такая логика, читайте в статье: Дубай: подмена нормандского формата американским?

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