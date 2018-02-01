Власти Калининграда в очередной раз замолчали «русскую дату»

Калининград, , 03:15 — REGNUM Калининградские власти уже печально прославились накачиванием темы немецких корней и достопримечательностей города в ущерб знаковым местам и датам его русской истории. О том, как вновь была проигнорирована значительная историческая дата, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Андрей Выползов.

22 января 1758 года Кёнигсберг на четыре года был присоединен к Российской Империи. С момента этого события в 2018 году исполнилось ровно 260 лет. Возможно, дата и не очень круглая, но все познается в сравнении. Так, в то же самое время 242-летие со дня рождения немецкого сказочника Гофмана было отмечено в Калининграде с большим размахом и серьезными тратами бюджетных средств. А вот поддержка «русского Кёнигсберга» выглядит значительно слабее.

Пожалуй, министру культуры и туризма Калининградской области Андрею Ермаку стоит серьезней отнестись к раздающимся в его адрес обвинениям в безразличии к русской истории, доходящему до того, что на территории области время от времени пытаются реставрировать памятные места и знаки, связанные с деяниями немецких фашистов. Но екатерининское присоединение 1758 года отпраздновать было необходимо, и даже несложно представить себе культурные мероприятие, связанные с этим событием.

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