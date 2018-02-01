Макро-Макрон претендует на мировое господство?

Париж, , 02:09 — REGNUM Мощная деятельность, которую развил последнее время президент Франции Эмманюэль Макрон, вероятно подразумевает поиск новых путей для Евросоюза, обещанных им во время предвыборной кампании. Каковы возможности и опасности, которые могут поджидать его на этих путях, и чьи уши торчат из-за кулис, пишет в своей статье автор ИА REGNUM ИА REGNUM Владимир Павленко.

Заявка о возможности французского аналога Брексита, уже прозванного Фрекситом, в исполнении Макрона, встреча его с директоратами 140 крупнейших мировых транснациональных корпораций, и его выступление на экономическом форуме в Давосе, высветило интересную тенденцию. Судя по всему, пользуясь замешательством германских политиков, которым никак не удается собрать правящую коалицию (что чревато перманентными выборами), Франция в лице Макрона старается вырваться не просто в лидеры, но стать настоящим плацдармом развивающейся глобализации. Стать им не в качестве пищи для глобализаторов, а настоящей европейской твердыни, из которой глобальные ТНК смогут проводить свои операции. То есть разделить с Великобританией и, разумеется, США, тяжелое бремя управления прекрасным новым миром.

Задача амбициозная, но, к сожалению, рискующая в процессе исполнения скатиться в национализм и даже подобие гитлеровского нацизма. Ведь классическая демократия, как показывает опыт Германии, будет на следующем этапе только мешать концентрации политической воли. Чьей?

Читайте подробности: Эмманюэль Макрон в интерьере глобальных сценариев

Читайте также другие статьи Владимира Павленко о крупных процессах мировой политики.