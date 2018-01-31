Берлин, , 13:30 — REGNUM Президент самого титулованного профессионального футбольного клуба Германии заявил, что вполне понимает российскую сторону в вопросе присоединения полуострова Крым, сообщает 30 января немецкое ежедневное издание Bild.

«Я не думаю, что только русские были виноваты в том, что крымская история в принципе произошла», — поделился своим комментарием Хёнесс в понедельник вечером на встрече в Штендехаус в Дюссельдорфе с немецкой газетой Rheinischen Post.

«Хотел бы я посмотреть, как бы на месте Москвы отреагировали вы, если бы НАТО все ближе и ближе подбиралось к вашему черноморскому флоту», — задал риторический вопрос Хёнесс, обращаясь к главному редактору Rheinischen Post Михаэлю Брёкеру.

Хёнесс также сделал еще одно уточнение: «неправильно, что война вообще началась». По подсчетам ООН, в конфликте, продолжающемся на территории Донецкой и Луганской областей уже на протяжении практически четырех лет, погибло порядка 10 000 человек.

Напомним, что в марте 2014 года ЕС и США ввели в отношении России ряд экономических и политических санкций в связи вхождением в состав Российской Федерации полуострова Крым, что было расценено как нарушение международного права, а в частности территориальной целостности государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции, введенные Европейским союзом в отношении России, были продлены до лета. Однако премьер-министры федеральных земель восточной Германии призывают руководство ЕС к смягчению санкций, назвав их «неэффективным инструментом» в вопросе урегулирования конфликта.

Кроме всего прочего, Хёнесс также подверг резкой критике отказ ЕС, а в особенности Германии, от российской политики: «Немцы совершают огромную ошибку, постоянно совершая нападки в сторону русских, — подчеркнул президент ФК. — Нам было бы намного лучше, если бы мы сотрудничали».

Агрессией невозможно ничего изменить в сложившейся ситуации. Но также «невозможно управлять такой страной, как Россия, с помощью немецкой демократии», — подчеркнул Хёнесс.