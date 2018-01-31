Среда, 31 Января 2018 года
16:03:57 МСК

В Узбекистане впервые за 23 года сменился глава Службы нацбезопасности

Политика

На это место назначен бывший генпрокурор Узбекистана

В Узбекистане впервые за 23 года сменился глава Службы нацбезопасности
Флаг Узбекистана

Ташкент, 31 января 2018, 11:50 — REGNUM  Председатель Службы национальной безопасности Узбекистана Рустам Иноятов освобожден от должности. Как сообщают СМИ Узбекистана, об этом стало известно 31 января в ходе совещания с представителями Генеральной прокуратуры и СНБ Узбекистана, которое провел президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На его место назначен Ихтиёр Абдуллаев, с апреля 2015 года занимавший должность генерального прокурора Узбекистана. В феврале 2017 года он также возглавил Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию коррупции.

Рустам Иноятов занимал должность главы СНБ с 1995 года.

Наблюдателями он ранее рассматривался в качестве одного из возможных преемников первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

А старшая дочь Ислама Каримова Гульнара 31 октября 2013 года на своей странице в сети микроблогов Twitter открыто обвинила главу Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Рустама Иноятова в намерениях взять власть в свои руки.

Начало кадровым перестановкам в СНБ было положено в июле 2017 года. Тогда впервые в истории традиционно закрытого ведомства было публично объявлено о назначении заместителем председателя ведомства Шухрата Ташпулатова.

Читайте также: Назначен новый замглавы Службы национальной безопасности Узбекистана

Читайте ранее в этом сюжете: Внук Ислама Каримова просит политического убежища в Лондоне

Читайте развитие сюжета: В Узбекистане разрабатывается концепция кибербезопасности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить