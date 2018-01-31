В Узбекистане впервые за 23 года сменился глава Службы нацбезопасности

Ташкент, , 11:50 — REGNUM Председатель Службы национальной безопасности Узбекистана Рустам Иноятов освобожден от должности. Как сообщают СМИ Узбекистана, об этом стало известно 31 января в ходе совещания с представителями Генеральной прокуратуры и СНБ Узбекистана, которое провел президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На его место назначен Ихтиёр Абдуллаев, с апреля 2015 года занимавший должность генерального прокурора Узбекистана. В феврале 2017 года он также возглавил Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию коррупции.

Рустам Иноятов занимал должность главы СНБ с 1995 года.

Наблюдателями он ранее рассматривался в качестве одного из возможных преемников первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

А старшая дочь Ислама Каримова Гульнара 31 октября 2013 года на своей странице в сети микроблогов Twitter открыто обвинила главу Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Рустама Иноятова в намерениях взять власть в свои руки.

Начало кадровым перестановкам в СНБ было положено в июле 2017 года. Тогда впервые в истории традиционно закрытого ведомства было публично объявлено о назначении заместителем председателя ведомства Шухрата Ташпулатова.

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