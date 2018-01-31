Зачем Нетаньяху так подставил Польшу?

Станислав Стремидловский, , 10:58 — REGNUM

Правительства Польши и Израиля приняли решение создать комиссию по историческим вопросам. Поводом для этого стал скандал, который инициировали израильские чиновники и политики после одобрения сеймом Польши поправки в закон об Институте национальной памяти. Она гласит следующее: «Тот, кто публично и вопреки фактам приписывает польскому народу или Польскому государству ответственность или соучастие в нацистских преступлениях, совершенных Третьим рейхом… подлежит наказанию в виде штрафа или тюремного заключения сроком до трех лет». Иначе говоря, преследовать будут лиц, которые публично говорят о «польских лагерях смерти» вместо «нацистских лагерей смерти на территории Польши» или «приписывают полякам участие в Холокосте». Действие нормы не распространяется — и это следствие консультации с израильской стороной — на «художественную или научную деятельность». За поправку депутаты проголосовали в пятницу, 26 января.

А уже в субботу, 27 января, когда в Польше и странах мира отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, с протестом против поправки выступила посол Израиля в Польше Анна Азари. Ее поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, заявив: «История не может быть изменена, и нельзя отрицать Холокост. Я поручил послу встретиться с премьер-министром Польши и выразить нашу твердую позицию против данного закона». И это на польское правительство произвело эффект вылитого ведра холодной воды. Как заявил порталу wPolityce анонимный высокопоставленный чиновник совета министров, «поведение израильтян иррационально. О законопроекте известно уже два года. Как только идея его появилась на столе правительства, послы Израиля и США немедленно выступили против, опасаясь, что это может означать запрет на исследования таких вопросов, как погром в Едвабне» (массовое убийство евреев польским населением в деревне Едвабне в июле 1941 года — С.С.). Однако в политике ничего «иррационального» не бывает, у всего есть смысл. Какой?

Поляки и евреи — встреча на Висле

Поляки и евреи знают друг друга очень давно. Можно напомнить о еврейском купце Ибрагиме ибн Якуб ат-Тартуши, который в X веке побывал в Кракове и оставил упоминание о древних польских племенах в своих записках, известных нам по труду испанского географа аль-Бакри «Книга королевств и путешествии» (1068 год). Очерки ибн Якуба считаются одним из старейших исторических упоминаний о Польше. То, что тогда узнали евреи, им понравилось. По преданию, название местности они прочли как Polin, то есть «здесь спокойно». Это было принято ими за добрый знак, в течение нескольких следующих столетий (начиная с X—XI веков) европейские евреи принялись постепенно переселяться в Польшу, спасаясь от погромов крестоносцев Первого крестового похода. Впрочем, не будем сейчас пересказывать подробности взаимоотношений польского народа и еврейского на протяжении веков. Остановимся на XX веке, являющемся ключевым для понимания исторического вопроса в политическом контексте. Нынешняя Варшава из этого времени изымает два периода — Второй мировой войны (1939—1945) и Польской Народной Республики (1945—1989), считая, что тогда она была «оккупирована» вначале нацистами, а потом Советским Союзом.

Что вытворял Третий рейх, известно. А в ПНР отношение колебалось от погрома в Кельцах (4 июля 1946), который, впрочем, власти быстро подавили, девять погромщиков было расстреляно, до массовой высылки из страны евреев во время правления Владислава Гомулки (1968). Но и II Речь Посполитая (1918—1939), которая для правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) является отправной точкой и идеалом, не являлась дружественной страной для евреев. На фоне общей сложной ситуации в народном хозяйстве в 1920-х годах евреи были первыми, кого увольняли, и последними, кому давали кредит. Ситуация накалилась до такой степени, что один из лидеров польского сионизма Ицхак Грюнбаум в 1925 году заявил, что Польша проводит политику экономического выдавливания еврейского населения и создает для него более невыносимые условия, чем даже царская Россия. А после того, как нацизм стал расползаться по Европе, немецкие и австрийские евреи стали перебираться в Польшу. В ответ польский сейм принял закон, позволяющий лишить гражданства тех лиц, которые пробыли за границей более пяти лет. Эта норма вступила в силу 1 ноября 1938 года и была направлена преимущественно на евреев.

И снова «заговор»

Однако есть основания считать, что не история была главным движущим мотивом, вызвавшим резкое похолодание польско-израильских отношений. Дело в политике. «Вице-президент Польского национального фонда (отвечает за имидж Польши за рубежом — С.С.) Мацей Швирский предпочитает писать на проправительственном портале статьи о зловещем «нарративе», который «душит польский политический и дипломатический календарь подобно змее. Швирский утверждает, что TVN24, выпустив в эфир репортаж о польских неонацистах, саботирует визит президента Польши Анджея Дуды и премьера Моравецкого в Давос, а затем визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Варшаву. Расистские эксцессы на Марше независимости в ноябре 2017 года считаются «провокацией», которая могла бы сорвать попытку диверсификации энергетических источников и приобретения ракет Patriot. Одним словом: заговор», — иронизирует польский портал Dziennik.

Заговор или не заговор, но объективно Варшава пропустила такой удар под дых, от которого оправиться ей будет трудно. Дело в том, что в правящем лагере нет консенсуса по поводу внешнеполитических приоритетов, а сама Польша успела за время правления PiS осложнить отношения со многими странами. Попытку наладить их «Право и Справедливость» предприняла в январе этого года, произведя «оздоровление» правительства. Премьером стал Моравецкий, ранее работавший в различных иностранных банках и имеющий еврейские корни. Поменялся министр иностранных дел, им стал Яцек Чапутович. Но в итоге Варшава получила новые проблемы. Во время визита в Берлин глава МИД Польши сделал попытку понравиться Германии, заявив, что вопрос о взыскивании репараций с немцев за преступления нацистов больше не стоит на повестке дня. Это вызвало взрыв возмущения в PiS, после чего министра был вынужден поправить председатель правящей партии Ярослав Качиньский, добавив позже, что назначение Чапутовича было «экспериментом» и планировалась «другая кандидатура».

А премьер сделал ставку на Соединенные Штаты, точнее, на администрацию президента США Дональда Трампа. Правда, при этом Варшава отказалась закупать те же Patriot по предложенной американцами цене, сочтя ее завышенной. И желание приобретать американский сжиженный газ до сих пор обернулось единичным контрактом с незначительным количеством, к тому же через британского посредника. Впрочем, Польшу все это не остановило от того, чтобы не попытаться залезть в «спальню Трампа», ведь было же когда-то, что польский эмигрант Збигнев Бжезиньский являлся приближенным лицом американских президентов. Однако в «спальне Трампа» поляки обнаружили американских евреев, которые не собирались и не собираются уступать это место. Более того, пока в Варшаве заявляли, что рассчитывают на помощь США в деле взыскания с немцев репараций за преступления нацистов, еврейские организации дали понять, что сами хотят получить с Польши за имущество жертв Холокоста. Думал ли в данном случае премьер Израиля, что его демарш подорвет позиции Варшавы и ее имидж в глазах американцев, планировал ли? Бог его знает. Однако вышло то, что вышло. И сейчас соседи Польши с интересом наблюдают за тем, как она выпутается из этой истории.